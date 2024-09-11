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Готовы пересмотреть свои позиции, говорит министр экологии

В Kuzey Rhine-Westfalen, CDU и Green провели существенный план безопасности и более строгие правила депортации. Это было особенно трудное решение для Green.

 and  Christian Meier
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После инцидента со взрывом в Solingen даже члены партии Зеленых в правительственной коалиции...
После инцидента со взрывом в Solingen даже члены партии Зеленых в правительственной коалиции Северного Рейна-Вестфалии выступают за ужесточение политики депортации.

- Готовы пересмотреть свои позиции, говорит министр экологии

Зеленый министр по делам беженцев в Северном Рейне-Вестфалии Джози Филлипс подчеркнула единство коалиции ХДС и Зеленых в плане ужесточения правил депортации и расширения полномочий полиции. "Трагедия в Солingen знаменует собой существенный поворот для нашего общества, страны в целом, политики как таковой, и даже для этой коалиции, и лично для меня как министра", - заявила Филлипс в ландтаге.

Примерно через три недели после трагедии в Солингене черно-зеленая коалиция в NRW завершила всеобъемлющий план безопасности. Президент министров Hendrik Wuest (ХДС) представил этот план на заседании. Пакет включает в себя расширение полномочий полиции и офиса конституционной защиты.

Филлипс выступает за решительные меры

Политикам необходимо обладать храбростью, особенно в трудные времена, чтобы находить ответы, "даже если это требует чего-то от нас", - сказала зеленая политик Филлипс. Это "положительный и важный сигнал", что черно-зеленая коалиция остается единой и сплоченной. "Мы признаем реальность и готовы пересматривать свои позиции в определенных моментах", - подчеркнула Филлипс.

Филлипс подчеркнула свою приверженность открытому обществу в рамках эффективного верховенства права. Однако, если люди, не имеющие права проживать в Германии, часто сопротивляются депортации, необходимы контрмеры на разных уровнях. "Люди, представляющие угрозу нашему образу жизни, совершающие насилие и пренебрегающие нашими демократическими ценностями, должны уйти".

Кроме того, в парламентской дискуссии председатель зеленой партии в земле Тим Аchtermeyer подчеркнул, что демократические и либеральные ценности должны защищаться коллективно. С другой стороны, функционирующая система убежища необходима.

Трагедия произошла в Солингене, когда мужчина с ножом убил троих человек и ранил восемь других на городском фестивале 23 августа. Подозреваемый, 26-летний сириец, остается под стражей. Ранее его депортация должна была состояться в прошлом году, но не состоялась. Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение.

Черно-зеленая коалиция, возглавляемая президентом министров Hendrik Wuest и включающая Josie Phillips, работала вместе над вопросами безопасности после трагедии в Солингене. Филлипс подчеркнула важность поиска решительных решений, даже в трудные времена.

Узнавая о необходимости контрмер, Филлипс выступала за принятие необходимых мер против людей, сопротивляющихся депортации и представляющих угрозу немецкому обществу, ценностям и миру.

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