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Готовность Лейпцига назначить Киммича капитаном команды DFB

Выбор преемника Илика Гюндогана в качестве капитана Германии近在眼前. После Euclidean, Давид Раум из Лейпцига ясно дал понять свою позицию.

 and  Viktoria Klein
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В отношении космоса, Киммих мог бы сделать прекрасного капитана.
В отношении космоса, Киммих мог бы сделать прекрасного капитана.

- Готовность Лейпцига назначить Киммича капитаном команды DFB

Перед тем, как главный тренер бундестима Нагельсманн определится со своим новым капитаном, Дэвид Раум недавно выступил в поддержку своего друга Йошуа Киммиха как нового капитана немецкой футбольной сборной. "У него есть сильная мотивация, он ведет по делам, демонстрируя свой настрой и поведение на поле, и я действительно считаю, что он справится с этим. Он уже доказал свои лидерские качества в Баварии и в национальной команде", - заявил левый защитник РБ Лейпциг в "Доппельпасс" на Sport1.

Нагельсманн объявит нового капитана команды во время встречи с командой DFB в понедельник перед матчами Лиги наций. Гюндоган принял решение завершить международную карьеру после Евро. Киммих (29 лет), имеющий 91 международный матч, является самым опытным игроком в текущем составе и явным фаворитом на капитанскую повязку.

Возможными заместителями могут стать Антонио Рюдигер, которого на этот раз оставили в покое, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Штеген, ожидаемый новый основной вратарь. Национальная команда сыграет против Венгрии в Дюссельдорфе 7 сентября, а затем против Нидерландов в Амстердаме через три дня. Нагельсманн вызвал 23 игрока в свою первую команду после Евро, среди которых единственным новичком является Ангelo Стиллер (23 года) из VfB Штутгарт. Подготовка пройдет в EM-центре в Герцогенаурахе.

Раум и Киммих завязали футбольную дружбу во время Евро и продемонстрировали это в своей шутливой совместной пресс-конференции. "Мне кажется, что он часто воспринимается как серьезный человек журналистами или людьми, но на самом деле он очень веселый парень, большой ребенок в теле взрослого, и мне это очень нравится", - прокомментировал мюнхенского игрока Раум. Например, видео посадки деревьев, которое они сделали во время Евро, стало вирусным в Интернете.

Нагельсманн оценил поддержку Раума Киммиху, сказав во время командной встречи: "Дэвид, твои комментарии о лидерских качествах Йошуа были учтены". Позже, во время отдыха команды, Раум и Киммих можно было увидеть, как они смеются и обмениваются историями в своей общей комнате.

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