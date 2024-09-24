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Готэмский ФК, победивший в чемпионате NWSL, становится первой командой из лиги, которая посетит Белый дом, взаимодействует с президентом Байденом.

Президент Джо Байден пригласил команду победительниц Национальной женской футбольной лиги (НВСЛ), NY/NJ Gotham FC, в Белый дом в понедельник. Это историческоеfirst для лиги, так как ни одной команде ранее не оказывали это почести.

 and  Hanna Hofmann
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Готэмский ФК, победивший в чемпионате NWSL, становится первой командой из лиги, которая посетит Белый дом, взаимодействует с президентом Байденом.

В честь триумфа команды Байден поздравил их стойкость – Готэм в 2022 году закончил сезон на последнем месте, но все же смог пробиться в плей-офф и завоевать чемпионский титул в следующем году – и их влияние на более широкое движение в женском спорте.

"Теперь можно смело сказать, что все следят за женским спортом", - заявил Байден в своей речи.

"Когда люди смотрят на вас, они видят не только ваш талант на поле, но и влияние вне его, которое имеет значение. Вы ведете путь в области спортивной медицины и здравоохранения, доступных исключительно для женщин.

"Женщина может добиться всего, чего может мужчина - даже стать президентом Соединенных Штатов", - добавил он.

Байден также получил футболку Готэм ФК с номером 46 на спине и тепло приветствовал на сцену ушедшую из спорта американскую футболистку Али Крейгер. Крейгер, бывшая игрок сборной, которая провела более ста матчей, завоевала титул НВСЛ с Готэм ФК в свой последний сезон.

"Я помню времена в своей карьере, когда женский футбол был недостаточно освещаем и не получал поддержки", - поделилась она. "Наш прогресс с тех пор был беспрецедентным: от наших начал до чемпионства.

"Готэм и НВСЛ показали впечатляющий рост, с большим количеством болельщиков, более высокой вовлеченностью и большим признанием. Но важно помнить, что наша миссия еще не завершена. Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы думаем о молодых девушках, которые хотят сделать карьеру в спорте. Этот триумф не только о титулах или трофеях - это о том, чтобы проложить путь для них.

"Быть первой исторически важно, но еще важнее убедиться, что мы не последние".

Готэм ФК был основан в 2007 году как Джерси Скай Блю. В 2008 году он стал Скай Блю ФК и участвовал в полупрофессиональной лиге USL W-League. В 2009 году он завоевал первый чемпионат Женской профессиональной футбольной лиги и стал одним из основателей НВСЛ в 2013 году. В 2021 году он принял свое нынешнее название.

Готэм ФК завоевал свой первый титул НВСЛ в ноябре прошлого года, победив ОЛ Рейн 2-1 в финале.

В настоящее время команда находится на третьем месте в турнирной таблице и гарантировала себе место в плей-офф 2024 года, победив Юта Роיאלс со счетом 1-0 в воскресенье.

"Недавний успех Готэм ФК в победе в чемпионате - это свидетельство их стойкости в спорте, так как они победили ОЛ Рейн со счетом 2-1 в финале".

"Достижения команды в футболе, в том числе победа в чемпионате, вдохновили многих молодых девушек на карьеру в спорте и стремление к величию в мире женского футбола".

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