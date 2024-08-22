- Государственный парламент занимается компьютерными играми; ФДП выступает за мероприятие партии LAN.

Свободная демократическая партия (СвДП) в оппозиции планирует провести LAN-вечеринку в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии, чтобы повысить осведомленность политиков о секторе видеоигр и развеять любые опасения по его поводу. Как сообщает немецкое информационное агентство в Дюссельдорфе, лидер фракции СвДП в ландтаге Хеннинг Хёне запросил у спикера парламента организовать подобное мероприятие.

Политик СвДП считает, что ежегодная выставка компьютерных игр Gamescom в Кёльне демонстрирует инновационный потенциал и возможности роста этого рынка. "Я убежден, что более глубокое понимание цифровой игровой индустрии поможет парламентариям принимать более осознанные политические решения", - написал Хёне в письме. Ранее подобные мероприятия проводились в Бундестаге в 2011 и 2013 годах с положительными результатами.

На LAN-вечеринке участники собираются в одном месте, подключают свои компьютеры или консоли к одной локальной сети (LAN) и занимаются игровой деятельностью. Термин LAN происходит от Local Area Network, что означает локальную компьютерную сеть.

Видеоигры как катализаторы инноваций и роста

Таким образом, законодатели "получат практичный опыт того, что ежедневно доставляет удовольствие миллионам людей и является основой этой многомиллиардной индустрии", - объяснил Хёне свою инициативу дпа. "Игры уже давно перестали быть просто развлечением - они являются катализатором инноваций, воротами в новые технологии и важным работодателем в Северном Рейне-Вестфалии. Если политики погрузятся в цифровой мир, они смогут определить курс для Северного Рейна-Вестфалии, чтобы оставаться процветающим центром видеоигровой индустрии".

Немецкая индустрия видеоигрemplo занимает около 12 000 человек. Хотя Gamescom является основным событием этой отрасли в Германии, немецкие студии вносят минимальный вклад в глобальную картину. Эксперты отрасли призывают к увеличению федерального финансирования, чтобы помочь немецким студиям конкурировать на глобальном рынке.

Согласно ассоциации Games, выручка от видеоигр в первой половине 2024 года составила примерно 4,3 миллиарда евро, впервые зафиксировав снижение: она была на 6 процентов ниже, чем в предыдущем году. Некоторые студии уже закрылись или сократили свою рабочую силу.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst уже показал, что не боится погрузиться в виртуальную реальность на Gamescom в Кёльне: он попробовал себя в роли драконьего всадника на высокотехнологическом сиденье. "К сожалению, места для такого в моей гостиной нет - но я понимаю, почему люди находят это привлекательным", - сказал он позже.

Лидер фракции СвДП в ландтаге Хеннинг Хёне считает, что ежегодные мероприятия, подобные Gamescom, демонстрируют инновационный потенциал и возможности роста сектора видеоигр. Участники предстоящей LAN-вечеринки, организованной СвДП в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии, будут заниматься игровой деятельностью, предоставляя законодателям первыйhand опыт возбуждения и экономической значимости видеоигр.

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