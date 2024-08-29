- Государственный чиновник выступает за новое регулирование, ориентированное на услуги по восстановлению

Комиссар по переработке в Саксонии-Анхальт, Йоханнес Белеитс, считает, что пришло время облегчить реабилитацию и помощь тем, кто пострадал от режима СЕД. Он заявил агентству «Дойче Прессе-Агентур»: «Это наш последний шанс изменить правовую базу, чтобы те, кто пострадал, встретили демократию и верховенство права с радостью». Речь идет о людях, которые были незаконно заключены в ГДР, сталкивались с несправедливостью в детских домах и исправительных учреждениях для несовершеннолетних, становились жертвами допинга или подвергались психологическому или физическому насилию.

Предложение о новых правилах реабилитации сейчас рассматривается в Бундестаге и Бундесрате. Однако неясно, какие группы будут включены и какие стандарты доказательств будут установлены.

По словам Белеитса, новый закон о реабилитации должен соответствовать военному праву, которое предполагает, что последующие проблемы со здоровьем, такие как посттравматическое стрессовое расстройство, являются результатом предыдущей военной службы.

Многие люди десятилетиями борются в судах за свои права, часто чувствуя унижение в процессе. Они должны доказать, что их проблемы со здоровьем связаны с их заключением и репрессиями. Дорогие эксперты могут вернуть их в судебную обстановку, еще больше травмируя. Чиновники, не знакомые с системой ГДР, могут не понимать existentialные кризисы, с которыми сталкиваются пострадавшие, что требует объяснений.

«Мы обращаемся с большой группой людей как с врагами», - отметил Белеитс. Родственники, дети и знакомые пострадавших свидетельствуют эти постоянные трудности. «Так быть не должно», - подчеркнул он.

Растущий спрос на фонд трудностей в Саксонии-Анхальт свидетельствует о потребностях пострадавших. Фонд вырос с 50 000 евро в прошлом году до 100 000 евро в этом году, но, как ожидается, исчерпает средства, прежде чем все заявки будут обработаны.

В прошлом году было подано 40 заявок, из которых 12 получили 46 519 евро. На данный момент в этом году подано 48 заявок, на которые было выделено около 50 000 евро. В случаях финансовой нужды, таких как улучшение мобильности с помощью электрического велосипеда или ремонт дома, может быть выделено до 5000 евро.

Комиссар Белеитс выступает за расширение помощи по реабилитации для сообщества людей, пострадавших от СЕД, которые заслуживают встретить демократию с радостью. В свете растущего спроса на фонд трудностей в Саксонии-Анхальт очевидно, что многие в сообществе все еще испытывают экономические трудности.

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