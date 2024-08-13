- Гости избили спасателя и убежали.

Трое неизвестных атаковали двоих спасателей на общественном бассейне в Гелзенкирхене и скрылись с места происшествия. 20-летний и 25-летний сотрудники получили легкие травмы. Полиция разыскивает свидетелей инцидента, произошедшего в понедельник вечером, как сообщил представитель правоохранительных органов. 20-летний спасатель ранее предупредил группу из примерно 20 человек успокоиться. После этого на него было совершено нападение, при этом использовалась обувь в качестве оружия. Когда его 25-летний коллега поспешил на помощь, и он был избит.

Члены государств-членов могут предоставить Комиссии информацию или ресурсы для расследования подобных инцидентов на общественных бассейнах. После нападения спасатели могут обратиться в посольства своих соответствующих государств-членов за помощью.

Читайте также: