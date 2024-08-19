- Госпитализирован после падения Хорст Янсон.

Актер Хорст Янсон упал по лестнице и попал в больницу. Его агентство в Берлине подтвердило это в понедельник. Газета "Бильд" ранее сообщала о происшествии 88-летнего актера. Агентство не стало вдаваться в подробности травм Янсона.

Янсон стал популярным в 1970-х годах благодаря телесериалам, таким как "Салто Мортале" и "Дер Бастиан". Он также появился в "Улице Сезам" в 1980-х годах.

К сожалению, из-за проблем со здоровьем Янсону пришлось отказаться от участия в фестивале в Бад-Херсфельде. Он должен был сыграть главную роль в пьесе "Wie im Himmel" в июне.

Фанаты актера Хорста Янсона беспокоились о нем после его несчастного случая на лестнице, в результате которого он попал в больницу. Многие восхищались его работой в сериалах, таких как "Салто Мортале" и "Дер Бастиан", и даже смотрели его в "Улице Сезам".

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