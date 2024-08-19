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Госпитализирован из-за кровотечения в мозг, Хорст Янсон.

 and  Carmen Simpson
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Госпитализирован из-за кровотечения в мозг, Хорст Янсон.

Несколько недель назад Хорст Янсон перенес инсульт, и, как сообщает газета "Бильд", известный телезвезда вновь находится в клинике в Мюнхене после падения по лестнице, которое привело к внутримозговому кровоизлиянию.

По сообщениям, 88-летний актер упал по лестнице в своем доме в Гринувальде, Мюнхен, в начале августа. Помимо перелома запястья, он получил внутримозговое кровоизлияние, потребовавшее неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что Янсон сейчас показывает признаки улучшения, но еще далеко не в оптимальном состоянии. Его верная спутница жизни, Хельгардт Хелла Рутгардт, находится рядом с ним на протяжении всего этого испытания. Пара воспитывает двоих взрослых дочерей.

Недавние проблемы со здоровьем

Здоровье Янсона также было предметом обсуждения в июне. В интервью журналу "Фрайzeit Revue" Рутгардт рассказала, что ее муж перенес инсульт. Она вспомнила, как он внезапно лишился способности говорить, когда вернулся домой.

Она сразу же вызвала скорую помощь, и 88-летнего подключили к аппаратам жизнеобеспечения в больнице. В интервью Рутгардт выразила облегчение, сказав, что если бы здоровье ее мужа не было таким стабильным, ситуация могла бы быть намного хуже.

В возрасте 88 лет Янсон, ветеран немецкой киноиндустрии с заметными ролями в сериалах "Дер Бастиан" и "Сальто Мортале", и оставивший свой след в молодых зрителях как "Хорст" в немецком "Улице Сезам", продолжает быть активным артистом. Однако его запланированное выступление на фестивале в Бад-Херсфельде в июле было отменено из-за инсульта.

В свете проблем со здоровьем, с которыми столкнулся Хорст Янсон, важно, чтобы его медицинская команда тщательно следила за его здоровьем и безопасностью. Его жена, Хельгардт Хелла Рутгардт, отстаивает его интересы, обеспечивая соблюдение надлежащих мер здравоохранения и безопасности.

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