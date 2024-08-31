Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Госенс прощается с Берлином и его сторонниками

Переход Робина Гoszенca совершился до первой домашней игры Унион Берлина против Санкт-Паули. На следующий день опытный футболист сборной поделился своими мыслями.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Госенс прощается с Берлином и его сторонниками

Робин Госенс сказал прощай клубу Бундеслиги 1. FC Union Berlin и его болельщикам. "Жизнь иногда заставляет нас принимать трудные решения. Уйти из клуба в последний день трансферного окна и в день матча — один из таких случаев", — написал 30-летний футболист в Instagram, "но я стою за это решение. Объяснять причины было бы оправданием, а я не хочу этого делать".

Госенс покинул команду на медицинское обследование в пятницу перед победой 2:0 над FC St. Pauli. Спортивный директор "Униона", Хорст Хельдт, подтвердил трансфер в итальянскую серию А клуб AC Флоренция прямо перед началом матча.

Самое трогательное событие в его карьере

20-кратный интернационал поблагодарил клуб за возможность жить своей "самой большой мечтой" — играть в Бундеслиге, несмотря на то, что сезон не сложился так, как планировалось. Однако рекордный трансфер берлинцев пережил "самое трогательное событие в футболе", которое у него когда-либо было, в последнем матче предыдущего сезона. Пенальти от Янника Хаберера принес "Униону" победу 2:1 над SC Фрайбург в компенсированное время, избежав вылета.

Хельдт сказал в пятницу, что личные причины существенно повлияли на желание Госенса уйти. "Он всегда говорил нам, что хочет уйти, если представится возможность", — сказал Хельдт о левом защитнике, который провел свои лучшие годы в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан": "И не имеет смысла держать игрока, который не полностью вовлечен".

После прощания с эмоциями Робин Госенс вернулся в свою бывшую команду, "Аталанту Бергамо", в серии А, вернувшись туда, где провел свои самые успешные годы в футболе. Несмотря на уход из "Униона Берлин", память о драматической победе в компенсированное время над SC Фрайбург, благодаря пенальти Янника Хаберера, остается одним из самых трогательных футбольных опытов в карьере Госенса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно