- Госенс прощается с Берлином и его сторонниками

Робин Госенс сказал прощай клубу Бундеслиги 1. FC Union Berlin и его болельщикам. "Жизнь иногда заставляет нас принимать трудные решения. Уйти из клуба в последний день трансферного окна и в день матча — один из таких случаев", — написал 30-летний футболист в Instagram, "но я стою за это решение. Объяснять причины было бы оправданием, а я не хочу этого делать".

Госенс покинул команду на медицинское обследование в пятницу перед победой 2:0 над FC St. Pauli. Спортивный директор "Униона", Хорст Хельдт, подтвердил трансфер в итальянскую серию А клуб AC Флоренция прямо перед началом матча.

Самое трогательное событие в его карьере

20-кратный интернационал поблагодарил клуб за возможность жить своей "самой большой мечтой" — играть в Бундеслиге, несмотря на то, что сезон не сложился так, как планировалось. Однако рекордный трансфер берлинцев пережил "самое трогательное событие в футболе", которое у него когда-либо было, в последнем матче предыдущего сезона. Пенальти от Янника Хаберера принес "Униону" победу 2:1 над SC Фрайбург в компенсированное время, избежав вылета.

Хельдт сказал в пятницу, что личные причины существенно повлияли на желание Госенса уйти. "Он всегда говорил нам, что хочет уйти, если представится возможность", — сказал Хельдт о левом защитнике, который провел свои лучшие годы в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан": "И не имеет смысла держать игрока, который не полностью вовлечен".

После прощания с эмоциями Робин Госенс вернулся в свою бывшую команду, "Аталанту Бергамо", в серии А, вернувшись туда, где провел свои самые успешные годы в футболе. Несмотря на уход из "Униона Берлин", память о драматической победе в компенсированное время над SC Фрайбург, благодаря пенальти Янника Хаберера, остается одним из самых трогательных футбольных опытов в карьере Госенса.

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