- Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Коллекция медалей теперь полна, но Нико Каппель не находит утешения в этой реальности. Вместо второй паралимпийской золотой медали, миниатюрный толкатель ядра из VfB Stuttgart довольствовался серебром на Играх в Париже. В Токио три года назад он завоевал бронзу, а в 2016 году был непобедим в Рио-де-Жанейро. На этом году он стремился к вершине, но его самый дальний бросок в Париже составил всего 13,74 метра, что принесло ему второе место.

"Я бы сказал, что я сдал золото", - заявил швабе. "Это было не то, что я планировал. Звучит абсурдно, потому что я все равно ушел с серебром, но всего несколько сантиметров были вне досягаемости".

Перед соревнованиями узбекский Бобирjon Omonov был идентифицирован как главный соперник. В итоге он бросил ядро на 14,32 метра. Несмотря на это, 29-летний Каппель бросал поразительные 15,07 метра в этом сезоне, установив мировой рекорд.

"Я еле-еле квалифицировался на соревнования. Я должен принять это", - признался он, выглядя разочарованным. Каппель все же улыбнулся, когда говорил о своей армии из 58 болельщиков на Стад де Франс, которые создали футболку и активно поддерживали своего протеже. "Я почувствовал себя как дома - замечательная атмосфера. К сожалению, я не смог воспользоваться этим".

Новый горшок со второй медалью в течение дня

Пловец Йосия Тим Александр Топф завоевал две медали в течение 24 часов. После победы в плавании на 150 метров баттерфляем в воскресенье он завоевал серебро в плавании на 50 метров на спине. "Я не могу этого описать. Это невероятно, и я все еще не могу в это поверить", - сказал 21-летний спортсмен с ограниченными возможностями. "Это просто идеально".

Также были поздравления от министра иностранных дел Аннелены Баerbock, присутствовавшей на мероприятии. "Она сказала мне: фантастическое выступление. Это было приятное, неожиданное знакомство", - вспоминает Топф.

Поддерживаемый криками "Томас, Томас" в Арене Порт де ла Шапель, ветеран бадминтона Томас Вандшнейдер показал выдающееся выступление. Он выиграл 2:0 в сетах против японца Jaegun Jeong в матче за бронзовую медаль, завоевав первую медаль Германии в этом виде спорта.

"Я всегда мечтал, что могу это сделать, и я действительно это сделал. И самое неожиданное то, что я сделал это почти в 61 год. Это уже плохо, что я должен учить молодых, как это делается после 60", - сказал парализованный Вандшнейдер.

Три медали для триатлетов

Ранее триатлет Макс Гельхаар завоевал серебро. Позже немецкий флаг-носитель Мартин Шульц и Анья Реннер завершили славный день для триатлетов, завоевав бронзовые медали на историческом мосту Понт Александр III.

Нико Каппель выразил разочарование, несмотря на то, что завоевал серебряную медаль в триатлоне, признавшись, что был близок к победе, но не хватило нескольких сантиметров. Победившие триатлеты включали Макса Гельхаара, который завоевал серебро, а затем немецкий флаг-носитель Мартин Шульц и Анья Реннер, завоевавшие бронзовые медали.

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