- Городские велосипеды снова набирают популярность

После значительного спада в прошлом году и в начале этого года красные велосипеды системы проката велосипедов "Stadtrad" в Гамбурге вновь набирают популярность. С января по июль было зафиксировано 763 500 поездок, что на 4% больше, чем в том же периоде прошлого года, согласно данным управления дорожного движения. Количество новых клиентов также развивалось положительно, с 23 400 новыми пользователями, зарегистрированными в системе Stadtrad, управляемой Deutsche Bahn Connect, в первом полугодии года.

В прошлом году и в начале этого года картина была другой. В 2023 году Deutsche Bahn зафиксировала примерно 11%-ное снижение поездок на Stadtrad по сравнению с 2022 годом, всего около 1,6 миллиона аренд. С января по конец апреля этого года снижение составило примерно 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Жители Гамбурга могут арендовать городские велосипеды с 2009 года. Не включены посетители из других городов, зарегистрированные в системе аренды DB и также могущие арендовать городские велосипеды.

Управление дорожного движения видит сейчас обращение тренда, с увеличением поездок в среднем на 12% с марта по июль. "Июль 2024 года установил новый рекорд с 32%-ным увеличением по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - пояснило управление. Оно связывает положительную тенденцию с наступлением весенней модернизации и цифровой кампании.

Управление: цифровая блокировочная система значительно упрощает аренду

С введением новой цифровой блокировочной системы аренда красных велосипедов стала еще проще: велосипеды можно арендовать через приложение всего за несколько секунд. Также происходит модернизация флота по графику, уже обновлено 2582 велосипеда. Так как новые велосипеды больше не требуют фиксированных стоянок, необходимость в сложной инфраструктуре для стационарной работы отпадает, что облегчает установку новых мест.

В настоящее время Stadtrad имеет около 3700 велосипедов и около 50 грузовых электроскутеров, доступных для аренды в более чем 310 станциях. С 2019 года аренда электроскутеров также конкурирует с городскими велосипедами, при этом электроскутеры пользуются гораздо большей популярностью. Согласно данным Сената, провайдеры Bolt, Lime, Tier и Voi зафиксировали около 11,3 миллиона поездок в прошлом году, что примерно в семь раз больше, чем у Stadtrad. Количество предлагаемых электроскутеров колебалось между 17 000 и 20 000.

Несмотря на первоначальное снижение, популярность системы проката велосипедов Stadtrad в Гамбурге вновь растет, с 4%-ным увеличением поездок с января по июль этого года. С введением новой цифровой блокировочной системы аренда велосипеда стала более удобной, позволяя пользователям арендовать велосипеды быстро через приложение.

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