Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВелосипед

Городские велосипеды снова набирают популярность

В прошлом году и в начале этого года число арендovaniy уменьшилось. Сейчас больше людей захотят покататься на красных городских велосипедах в Гамбурге

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
После недавнего спада популярность красных велосипедов системы проката снова растет. (Архивное...
После недавнего спада популярность красных велосипедов системы проката снова растет. (Архивное фото)

- Городские велосипеды снова набирают популярность

После значительного спада в прошлом году и в начале этого года красные велосипеды системы проката велосипедов "Stadtrad" в Гамбурге вновь набирают популярность. С января по июль было зафиксировано 763 500 поездок, что на 4% больше, чем в том же периоде прошлого года, согласно данным управления дорожного движения. Количество новых клиентов также развивалось положительно, с 23 400 новыми пользователями, зарегистрированными в системе Stadtrad, управляемой Deutsche Bahn Connect, в первом полугодии года.

В прошлом году и в начале этого года картина была другой. В 2023 году Deutsche Bahn зафиксировала примерно 11%-ное снижение поездок на Stadtrad по сравнению с 2022 годом, всего около 1,6 миллиона аренд. С января по конец апреля этого года снижение составило примерно 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Жители Гамбурга могут арендовать городские велосипеды с 2009 года. Не включены посетители из других городов, зарегистрированные в системе аренды DB и также могущие арендовать городские велосипеды.

Управление дорожного движения видит сейчас обращение тренда, с увеличением поездок в среднем на 12% с марта по июль. "Июль 2024 года установил новый рекорд с 32%-ным увеличением по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - пояснило управление. Оно связывает положительную тенденцию с наступлением весенней модернизации и цифровой кампании.

Управление: цифровая блокировочная система значительно упрощает аренду

С введением новой цифровой блокировочной системы аренда красных велосипедов стала еще проще: велосипеды можно арендовать через приложение всего за несколько секунд. Также происходит модернизация флота по графику, уже обновлено 2582 велосипеда. Так как новые велосипеды больше не требуют фиксированных стоянок, необходимость в сложной инфраструктуре для стационарной работы отпадает, что облегчает установку новых мест.

В настоящее время Stadtrad имеет около 3700 велосипедов и около 50 грузовых электроскутеров, доступных для аренды в более чем 310 станциях. С 2019 года аренда электроскутеров также конкурирует с городскими велосипедами, при этом электроскутеры пользуются гораздо большей популярностью. Согласно данным Сената, провайдеры Bolt, Lime, Tier и Voi зафиксировали около 11,3 миллиона поездок в прошлом году, что примерно в семь раз больше, чем у Stadtrad. Количество предлагаемых электроскутеров колебалось между 17 000 и 20 000.

Несмотря на первоначальное снижение, популярность системы проката велосипедов Stadtrad в Гамбурге вновь растет, с 4%-ным увеличением поездок с января по июль этого года. С введением новой цифровой блокировочной системы аренда велосипеда стала более удобной, позволяя пользователям арендовать велосипеды быстро через приложение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
Федеральные земли Германии

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое...
Федеральные земли Германии

Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Много препятствий усеивали быструю железнодорожную линию, соединяющую Гамбург и Берлин. Несмотря на усилия машиниста замедлить поезд, транспортное средство не смогло остановиться до прибытия на запланированную остановку.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Отец и сын организуют американский пирог.
Общество

Отец и сын организуют американский пирог.

Награждение Эмми в 2024 году ожидается под руководством настоящего отец-сыновья дуэта. Предыдущие победители, комики Евгений и Дэн Леви из Канады, предстоит возглавить мероприятие.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
Федеральные земли Германии

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно