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Федеральные земли ГерманииНовостиШкола

Городские праздники требуют усиления поддержки постоянного роста

С 2026 года начнется всеобщая полноценная государственная программа ухода за детьми на полный день: изначально это охватит всех первоклассников в начальных школах. Городская организация призывает к скорейшим действиям.

 and  Ksenia Johnson
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С августа 2026 года вводится во всей стране правовая норма на полный рабочий день: initially, это...
С августа 2026 года вводится во всей стране правовая норма на полный рабочий день: initially, это будет относиться ко всем первоклассникам начальной школы.

- Городские праздники требуют усиления поддержки постоянного роста

Местные власти добиваются большего участия федерального правительства в обеспечении полноценного ухода за детьми в начальной школе в Рейнланд-Пфальце, как заявил Давид Лангнер, председатель ассоциации муниципалитетов, выступая в Майнце. tanto национальное, как и местное правительства признают законное право на полноценный уход, как отметил Лангнер. Однако государство передает эту ответственность городам, как будто уклоняясь от своих обязанностей в этом вопросе. "Такой подход неприемлем."

Лангнер предупреждает, что финансовые и кадровые проблемы в городах могут усугубиться из-за этого. В результате он ожидает, что к 2026 году законное право не будет полностью соблюдено во всех местах. Раздражение родителей неизбежно. Тем не менее, для поддержания баланса между семьей и работой, а также для обеспечения равных возможностей для детей важно, чтобы спрос на уход был удовлетворен. "Однако это требует надлежащего планирования и времени, которых, к сожалению, нет."

С августа 2026 года в Германии будет введено законное право на полноценный уход для всех первоклассников начальной школы. В последующие годы это право будет поэтапно распространяться на всех учеников начальной школы от первого до четвертого класса к August 2029. В этом контексте многие федеральные земли в настоящее время приоритетно расширяют варианты качественно.

Ввод полноценного ухода для всех первоклассников начальной школы в августе 2026 года, как предписано законом, будет осуществляться в Германии. Из-за передачи ответственности городам Лангнер ожидает, что соблюдение этого законного права во всех местах к 2026 году может оказаться сложной задачей.

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