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ПанорамаНовостиВодные виды спорта

Городские гонки на волнах приобретают все большее значение и практичность как развлечение.

 and  Mark Rodriguez
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Насладитесь экстримом серфинга в Фиджи, где добраться непросто. На волне выступает опытный серфер...
Насладитесь экстримом серфинга в Фиджи, где добраться непросто. На волне выступает опытный серфер Этан Ивинг.

Городские гонки на волнах приобретают все большее значение и практичность как развлечение.

На открытом воздухе, внутри, у реки, в аэропорту: серфинг на дому сейчас в тренде, море больше не обязательно. Волна в Eisbach, прямо в центре Мюнхена, распространилась по Германии и Европе экологически чистым образом.

Волны разбиваются, изумленные зрители на берегу - и идеальная волна: рай для серфера. Без океана, прямо в городе. Волна Eisbach в Мюнхене привлекает серферов и зрителей со всего мира - и даже привлекает внимание серферского рая, Австралии. Первые серферы на реке в Мюнхене были пионерами еще в 70-х годах. С тех пор, как говорят эксперты, спорт распространился по Германии и Европе, как пожар.

Более десяти лет назад серферы в других немецких городах начали мечтать о создании своих волн на местных реках, вдохновленные волной Eisbach. "В то время это было всего лишь мечтой", - говорит серфер и инженер Бенджамин Ди-Куал. Преодоление многочисленных технических и административных препятствий стало сложной задачей. На форумах по волнам на реке серферы и инженеры обменивались идеями, и началось формирование первоначальных планов.

Искусственные волны появляются по всей Европе

Теперь инженеры в Аугсбурге, Нюрнберге, Ганновере и Пфорцхайме создали сложные искусственные волны. В других местах ведутся работы. Есть волны во Франции, Австрии, Италии, Чехии и Швейцарии, а также в Канаде и США.

"Серфинг - самый быстрорастущий водный спорт после стоять на доске. Обстановка огромная", - говорит Янне Пауль Шмидт, председатель ассоциации Гиссен Лahnwellen и сооснователь Международной сети river surfing (IRSN). Экологически чистый и доступный, особенно потому, что не требует дальних поездок. Плюс, он скоро станет массовым спортом. Потенциальная польза для городской жизни повышает качество жизни.

Парки серфинга как золотой шанс

Гавайи и Австралия - это было когда-то нормой. Теперь рай для серферов везде. Например, у водопровода, как в Инсбруке, окруженный горными пиками на озере Эбенезе восточнее Зальцбурга.

Или возле аэропорта: в Мюнхене недавно открылся новый искусственный парк серфинга, утверждая, что он крупнейший в Европе. Волна может катиться каждые десять секунд, как в море. Хотя 180-метровый бассейн не может сравниться с широкими пляжами, волну можно настраивать: она может оставаться плоской для новичков или сворачиваться в трубу для профессионалов.

Городские всадники ждут свою водную поездку в Роттердаме

Эти искусственные волны также могут предоставить возможности для высокопроизводительных видов спорта, тренировок и соревнований, согласно Немецкой ассоциации серфинга (DWV). Спорт на подъеме, говорит вице-президент DWV Том Кроненбюрер. Ассоциация наблюдает 45-процентный рост членов всего за несколько лет. "Это, вероятно, также связано с тем, что спорт теперь является олимпийским - но также и с возможностями заниматься спортом в Германии".

Сложная технология с простым аварийным отключением

Standing waves на реках создаются препятствиями и перепадами высоты. "Когда быстро текущая вода над встречается с медленно текущей водой снизу или препятствием, можно сформировать серфинговую волну", - объясняет Норберт Гёббекен, президент Баварской инженерной палаты-строительство. Иногда пластины в воде, которые можно гидравлически перемещать в зависимости от уровня воды, создают волну. Настройка волны для разных уровней навыков доступна в некоторых местах. Кнопки аварийной остановки позволяют отключать волну в определенных ситуациях, так как течение может быть потенциально опасным. Ассоциациям обычно приходится собирать значительные средства, чтобы сделать такие проекты реальностью.

"Бреттлрутшн" - предшественник серфинга на реке

Серфинг на реке - традиционный баварский спорт. Море было слишком далеко, поэтому страстный серфер Артур Паули прикрепил свою самодельную доску к реке Алль около 1965 года. Он привязал веревку к дереву, выступающему в реку. "Бреттлрутшн" - термин, который пионеры использовали для описания своего нового спорта. Примерно в 1972 году Паули стоял на серфборде на Flosslände в Мюнхене. В 1975 году первые серферы осмелились войти в Eisbach - незаконно.

С оценкой от 3000 до 5000 активных серферов, Мюнхен, вероятно, имеет самую большую сцену серфинга на реке в Европе. В прекрасные дни дюжины атлетов могут ждать до 20 минут своей очереди на доске - всего за 30-секундный заезд. Затем следующий готов идти.

Возросший интерес к водным видам спорта привел к созданию искусственных волн в различных городах по всей Европе. Серферы теперь могут насладиться опытом катания на волнах в центре Мюнхена, где новый искусственный парк серфинга предлагает волны каждые десять секунд, подходящие как для начинающих, так и для экспертов.

Энтузиасты водных видов спорта, вдохновленные успехом волны Eisbach, теперь строят искусственные волны в других немецких городах и за их пределами. Эти разработки сделали серфинг доступным и популярным водным видом спорта, позволяя серферам заниматься им в городах, таких как Мюнхен, а не ездить в традиционные места серфинга.

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