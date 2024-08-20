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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

ВiblesCopyxim.aя народная встреча в районе Нижняя Саксония близится к завершению. город Векта доволен нынешней версией ярмарки Stoppelmarket.

 and  Melissa Williams
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- Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

В этом году Вехта в целом положительно оценила Стоппелмаркт, как заявил начальник местной полиции Ларс Ценглер перед его обычным закрытием. По данным о количестве посетителей, мероприятие прошло довольно мирно, заявили городские чиновники. Шестидневный Стоппелмаркт завершится грандиозным фейерверком вечером.

До последнего дня рынка было зарегистрировано 20 случаев физического насилия и один случай ущерба имуществу. К сожалению, статистика города показывает четыре случая столкновения с правоохранительными органами. Две женщины-полицейские получили легкие травмы, а еще одна серьезно пострадала.

Город заявляет, что новый "подход к безопасности" был успешным во время фестиваля. Если посетители чувствуют себя некомфортно, угрожены или плохо обращены, они могут связаться с различными контактами, такими как полицейские, пожарные, медицинские работники или сотрудники безопасности.

Стоппелмаркт, являясь одной из старейших и самых популярных народных праздников в Нижней Саксонии, ежегодно привлекает около 800 000 посетителей. Мероприятие охватывает огромную площадь в 160 000 квадратных метров и включает более 500 экспонентов.

Стоппелмаркт, являясь одним из старейших и самых популярных народных праздников в Нижней Саксонии, ежегодно привлекает большое количество посетителей. Несмотря на инциденты на этом году, город планирует и впредь проводить этот Рынок в Нижней Саксонии.

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