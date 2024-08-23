- Город Солинген полностью отменяет запланированное празднование юбилея.

Солінген неожиданно завершает свои 650-летие празднования после трагического инцидента, в результате которого погибли три человека и получили серьезные ранения многие. Муниципалитет принял решение отменить все запланированные мероприятия на уик-энд, в том числе и те, что были запланированы на субботу и воскресенье. Трагический инцидент произошел в пятницу вечером во время "Фестиваля многообразия" в центре города, где неизвестный атаковал нескольких человек ножом. Преступник скрылся с места происшествия, как сообщается.

Муниципалитет Солінгена выразил deepest condolences пострадавшим семьям, заявив, что досрочное завершение празднований было вызвано 'другой' трагической ситуацией. Ошеломленный трагедией, муниципалитет отменил и другие запланированные мероприятия за пределами уик-энда.

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