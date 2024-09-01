- Город надеется на "переломный момент" или "неожиданную победу"

Альтернатива для Германии (АфД) стремится обойти Христианско-демократический союз (ХДС) на предстоящих региональных выборах в Саксонии, в то время как лидер партии Йорг Урбан грезит о "синей чуде", проводя параллели с известным Синим Чудом в Дрездене. Предварительные данные предсказывали, что АфД упадет всего на несколько процентов ниже ХДС. Урбан также выразил желание предотвратить возвращение Зеленых в земельную legislature.

Первоначальный анализ предполагает, что ХДС, возглавляемый премьер-министром Михаилом Креtschmer, получит 31,6% - 31,9%, в то время как АфД получит 30,2% - 31,3%. BSW прогнозируется на 11,6% - 12,0%, SPD - на 7,8% - 8,4%, а Зеленые балансируют на грани с 5,2% - 5,4%. Левые и FDP не ожидается, что они попадут в земельную парламент, при этом FDP не попадает даже в проекции.

Сначала федеральный сопредседатель АФД Тино Чрупалла ставил цель на 35% опросов с бонусным процентом на выборах. Однако АФД не достигла этой цели.

Несмотря на неудачу в достижении цели в Саксонии, Чрупалла охарактеризовал результат как "отличный" и "впечатляющий" в Тюрингии. "Одно не подлежит сомнению: общество жаждет политических перемен - в Саксонии и Тюрингии". АФД готова сотрудничать со всеми партиями, подчеркнул Чрупалла, подчеркивая важность уважения к воле народа на новое правительство в Тюрингии.

Несмотря на то, что АФД не достигла своей цели в Саксонии, она все же превзошла предварительные прогнозы, потенциально представляя вызов для доминирования ХДС. Сильная демонстрация АФД tanto в Саксонии, как и в Тюрингии, как отметил сопредседатель Тино Чрупалла, указывает на растущую поддержку партии в политическом ландшафте Германии, представленном АФД.

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