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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Город надеется на "переломный момент" или "неожиданную победу"

АфД Саксонии радуется своими этим результатами выборов, хотя они не оправдали ожиданий. Тем не менее, разница между ними и ХДС уменьшилась.

 and  Katherine Bradley
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- Город надеется на "переломный момент" или "неожиданную победу"

Альтернатива для Германии (АфД) стремится обойти Христианско-демократический союз (ХДС) на предстоящих региональных выборах в Саксонии, в то время как лидер партии Йорг Урбан грезит о "синей чуде", проводя параллели с известным Синим Чудом в Дрездене. Предварительные данные предсказывали, что АфД упадет всего на несколько процентов ниже ХДС. Урбан также выразил желание предотвратить возвращение Зеленых в земельную legislature.

Первоначальный анализ предполагает, что ХДС, возглавляемый премьер-министром Михаилом Креtschmer, получит 31,6% - 31,9%, в то время как АфД получит 30,2% - 31,3%. BSW прогнозируется на 11,6% - 12,0%, SPD - на 7,8% - 8,4%, а Зеленые балансируют на грани с 5,2% - 5,4%. Левые и FDP не ожидается, что они попадут в земельную парламент, при этом FDP не попадает даже в проекции.

Сначала федеральный сопредседатель АФД Тино Чрупалла ставил цель на 35% опросов с бонусным процентом на выборах. Однако АФД не достигла этой цели.

Несмотря на неудачу в достижении цели в Саксонии, Чрупалла охарактеризовал результат как "отличный" и "впечатляющий" в Тюрингии. "Одно не подлежит сомнению: общество жаждет политических перемен - в Саксонии и Тюрингии". АФД готова сотрудничать со всеми партиями, подчеркнул Чрупалла, подчеркивая важность уважения к воле народа на новое правительство в Тюрингии.

Несмотря на то, что АФД не достигла своей цели в Саксонии, она все же превзошла предварительные прогнозы, потенциально представляя вызов для доминирования ХДС. Сильная демонстрация АФД tanto в Саксонии, как и в Тюрингии, как отметил сопредседатель Тино Чрупалла, указывает на растущую поддержку партии в политическом ландшафте Германии, представленном АФД.

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