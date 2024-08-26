- Город Бремен сосредоточился на проблемных недвижимости.

Город Бремен планирует уделить больше внимания заброшенным сооружениям. С сентября жители получат доступ к четырем специализированным точкам контакта в новом административном подразделении, как сообщил представитель министерства внутренних дел. Было установлено, что некоторые собственники недвижимости пренебрегают своими объектами, что может представлять опасность для жителей и других лиц, как указано в заявлении. Некоторые здания представляют значительные риски и отрицательно влияют на ближайшее сообщество из-за своего плохого состояния.

Административное подразделение функционирует автономно, но находится в отделе общественного порядка. Оно состоит из четырех сотрудников из отделов надзора за жильем, надзора за строительством и защиты жилья. Создание этого подразделения было облегчено совместными усилиями министерств внутренних дел и строительства.

Сенатор по жилищным вопросам Озел Угсал подчеркнул, что "это административное подразделение позволит нам более эффективно решать проблемы с недвижимостью". Сенатор внутренних дел Ульрих Мауэр дополнительно подчеркнул, что в будущем "мы должны стремиться быстро выявлять неприемлемые условия и оперативно принимать необходимые меры".

Новое административное подразделение, созданное в Бремене, направлено на решение проблемных сооружений в городе. Это подразделение, расположенное в отделе общественного порядка, будет совместно работать с собственниками недвижимости для улучшения состояния этих заброшенных зданий в Бремене.

Читайте также: