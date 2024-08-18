- Горецка испытывает разочарование в "коллективе" <unk> Кане

В захватывающем матче за Суперкубок, в котором участвовал амбициозный Леверкузен, вновь было подчеркнуто, что возрождение Баварии под руководством Винсента Компани на вершине не гарантировано. Новый тренер из Мюнхена остался доволен своим дебютом в чемпионате в первом раунде Кубка Германии против SSV Ульм. "4:0 - это удовлетворительный результат, теперь мы движемся дальше. Важно проявить правильную энергию. Это ключевой момент, она должна быть там", - сказал 38-летний Компани.

Прошло более десяти лет с тех пор, как в Суперкубке не участвовала Бавария, но Леверкузен, который стал чемпионом, праздновал победу в следующем матче после дополнительного времени против VfB Штутгарта. "Мы должны уважать достижения команд прошлого сезона. В прошлом сезоне Леверкузен победил, а Штутгарт занял второе место, но теперь все начинается заново", - сказал Компани во время матча в Ульме. "Мы хотим победить в каждом матче, и мы должны показать это на поле".

Кейн: Готов к старту в Бундеслиге

34-летний ветеран Томас Müller сыграл важную роль в триумфальном дебюте Винсента Компани в качестве тренера чемпиона Германии, забив ранние голы (12-я и 15-я минуты). Кингсли Коман и заменивший его Гарри Кейн, дебютировавший в Кубке Германии, также забили за команду из Мюнхена, которая последний раз играла в финале Кубка в Берлине в 2020 году. "Теперь мы готовы к старту в Бундеслиге в следующем выходные", - заявил Кейн.

Точно не известно, будет ли Леон Горецка присутствовать на стартовом матче Баварии в Бундеслиге против Вольфсбурга в следующем выходные. 29-летний игрок, которого видели на тренировке в выходные, не был включен в состав на матч против Ульма. "Что произойдет в ближайшие дни и недели, станет ясно позже. Но Леон - один из нас. Он показывает, насколько он важен для нас. Это взаимно", - сказал Müller. "Он находится в трудной ситуации, но тренируется очень хорошо".

Предположения о расставании

Горецка переживает трудный период в своей карьере. После того, как полузащитник не принял участие в домашнем Евро, все признаки указывают на его уход из Баварии. "В настоящее время нет существенных дискуссий по этому поводу", - сказал спортивный директор Кристоф Фрёнд, "но действительно, многие клубы заинтересованы в Леоне Горецке, потому что он просто топ-игрок".

Контракт Горецки истекает 30 июня 2026 года. С приходом португальца Жоао Палиньи середина поля стала более загруженной, и Горецка не был включен в стартовый состав против новичка второй лиги. Он может уйти, как Маттиас де Лихт и Нуссар Мазрауи этим летом. Бавария получит большой трансферный сбор и избавится от высокооплачиваемой звезды из своего бюджета. Клуб принял решение внести новые акценты после сезона без трофеев - и не всех игроков можно сохранить.

Эберл: У нас нет печатного станка для денег

"У нас нет печатного станка для денег. Мы должны все взвесить и убедиться, что это подходит", - сказал спортивный директор Макс Эберл, когда его спросили о трансфере де Лихта в Манчестер Юнайтед. Расчеты с Горецкой, которого, якобы, высоко ценят SSC Наполи и Атлетико Мадрид,likely follow a similar pattern. "Мы хотим быть честными с игроками", - сказал Компани. "Мы делаем это внутри нашей семьи, но нам не нужно об этом говорить снаружи".

За неделю до старта Бундеслиги против Вольфсбурга игроки выражают интерес к тому, как сложится ситуация с Горецкой. "В конце концов, это не мое решение. Как игрок, я действительно люблю играть с Леоном. Я немного сочувствую ему", - сказал Йoshua Киммих, который играл в центре полузащиты с Александаром Павловичем в Ульме. "Но я не принимаю это решение, это решение тренера и клуба. И я не знаю, какие переговоры ведутся".

Будущее Леона Горецки в Баварии неопределенно, и многие клубы проявляют интерес к топовому полузащитнику. Через неделю Бавария начнет Бундеслигу против Вольфсбурга, и команда ждет, как сложится ситуация с Горецкой.

Успех Баварии под руководством Винсента Компани не гарантирован, но команда настроена на победу в каждом матче, как выразил Гарри Кейн, и с нетерпением ждет старта в Бундеслиге в следующем выходные.

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