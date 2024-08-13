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Горячие и бурные лета

Температуры вызывают сильное потоотделение, но люди не могут насладиться летним солнцем. Вместо этого наблюдаются тяжелые погодные условия с проливными дождями и грозовыми судами.

 and  Anne Legman
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Junta-fs ждет грозы и дожди в Гессене в ближайшие дни.
Junta-fs ждет грозы и дожди в Гессене в ближайшие дни.

- Горячие и бурные лета

Лето в Гессене, как всегда, переменчивое и непостоянное. Немецкий метеорологический центр (DWD) объявил предупреждение о жаркой погоде на вторник и среду в Гессене. Вторник принесет высокие температуры до 36°C, и людям советуют воздержаться от интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Воздух влажный, и хотя утром во вторник солнечно, к концу дня погода меняется: грозы с сильным дождем, градом и порывистым ветром сменяют солнечную погоду. Ночью немного прохладнее. В некоторых районах возможны сильные грозы и ливни с минимальными температурами от 22 до 17°C.

В среду температура снова поднимается. Несмотря на то что максимальные температуры 28-32°C не достигают пиковых значений предыдущего дня, будет очень жарко. DWD предупреждает о сильном тепловом стрессе до вечера. Влажная погода также приносит сильные грозы в виде гроз, сильного дождя и града. В некоторых регионах возможны порывы ветра.

После еще одной очень дождливой ночи, с небольшим понижением температуры, метеорологи ожидают похожие значения в четверг. Осадки уменьшатся, и лишь несколько дождевых облаков двинутся на восток. К концу недели вернутся солнечная и приятная погода.

Несмотря на прогноз солнечной погоды в начале среды, сильные грозы, дождь и град нарушают день, под влиянием продолжающейся жары. Сезон ураганов, обычно затрагивающий другие регионы, не упоминается в погодных прогнозах для Гессена в этот период.

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