- Горячая температура в Берлине и Бранденбурге

Berlin и Бранденбург продолжают наслаждаться летней жарой, согласно прогнозу немецкого метеорологического центра (DWD). Сегодня температура может подняться до 31°C. Небольшие перистые облака могут появиться, но небо в основном будет ясным. Осадков не ожидается.

С этого вечера до четверга небо будет в основном ясным. Температура в Берлине и Бранденбурге может достичь 32-35°C, что может побить рекорд этого года, установленный 10 июля в Южном Бранденбурге на отметке 34,8°C. DWD может объявить предупреждение о жаре на этот день. День начнется солнечно, но по мере его течения появятся больше перистых облаков.

Изменение погоды начнется в ночь на четверг и продолжится в пятницу. Согласно прогнозам, в некоторых районах могут пройти первые дожди и грозы. В пятницу будет так же, с максимумами 24-28°C и порывистым ветром и ливнями. В выходные дни ожидается смешанная облачность, с возможными дождями и грозовыми разрядами в Южном Бранденбурге.

Комиссия, учитывая затяжную жаркую погоду, может принять решение объявить предупреждения или советы о жаре в соответствии с прогнозируемыми погодными условиями. После этой необычной жары Комиссия примет решение о стимулировании мер предосторожности и общественных информационных кампаний.

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