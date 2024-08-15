- Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Две с половиной недели до выборов в ландтаг Тюрингии ведущие кандидаты на теледебатах вели жаркие дискуссии, но оставили открытыми варианты коалиции. Между кандидатом от ХДС Марио Войттом и ультраправым представителем AfD Йоргом Хёкке разгорелся спор о введении обязательной работы для беженцев.

"Вы только говорите и ничего не делаете!" - упрекнул Войтт Хёкке, политика AfD. Причиной стала вопрос от модераторов в MDR-шоу "Факт есть!", почему в районе Соннеберг, возглавляемом AfD, работу обязаны были выполнять менее 10 беженцев, в отличие от 100 в районе Заале-Орла, возглавляемом ХДС.

Хёкке потребовал сделать "вступительное заявление", хотя формат этого не предусматривал. На вопрос он сказал: "Это просто симптоматическая политика". Вместо этого, по его мнению, нужно решать коренные причины. "Вы - беззубая кукла, господин Хёкке", - парировал Войтт, имея в виду политику афдешника в Соннеберге. "Там, где у вас ответственность, вы ничего не делаете". Тюрингская AfD считается надежно правоэкстремистской и находится под наблюдением ведомства по защите конституции.

"Необычайно взрывоопасно"

Модераторы неоднократно пытались вмешаться. "Вы дома видите, что это необычайно взрывоопасно", - сказал модератор MDR Ларс Зенгер. Когда политики переключались с региональных на федеральные темы, он прокомментировал: "Мы являемся свидетелями высшей точки политической коммуникации сегодня".

Министр-президент Бодо Рамелов (Левые) редко вмешивался в спор и в основном действовал как давно служащий глава правительства.

Кандидат BSW Катарина Вольф защищала позицию лидера партии Сахры Вагенкнехт, делая возможные коалиции после выборов в ландтаг зависимыми от "нет" размещению средней дальности ракет в Германии. Война и мир - насущные вопросы, сказала она, и Тюрингия имеет "рычаги" в этом отношении, учитывая структуру федерализма в Германии. Нам нужен этот сигнал, добавила она.

Войтт хочет строить мосты

О возможных коалициях после выборов 1 сентября все ведущие кандидаты оставались расплывчатыми: Рамелов советовал не повторять правительство меньшинства. Кандидат от СДПГ Георг Майер сказал: "Давайте исследуем, что возможно среди демократов". Бывший кратковременный министр-президент и кандидат от ФДП Томас Кеммерих выразил опасения по поводу пробуждения от "красно-красно-зеленого" правительства после выборов.

Войтт подчеркнул свою готовность строить мосты. Он открыт для обсуждения тюрингских вопросов с Вольф. "Но когда вмешивается внешнее влияние, иногда создается впечатление, что она даже не может решить это сама". В Тюрингии ведутся дискуссии о потенциальном правительстве ХДС, BSW и СДПГ после выборов, учитывая последние опросы.

Майер призвал сосредоточиться на региональных вопросах во время кампании. "Нам не нужно рвать друг друга на части из-за вопросов, которые мы не можем решить", - сказал он. Кандидат от Зеленых Бернхард Штенгеле осудил плакат из лагеря BSW, который называл политиков "убийцами" за поддержку Украины.

Для Хёкке миграция - "мать всех кризисов", и он винит иммиграцию в проблемы в образовательном секторе. Он утверждает, что школы перегружены. "Мы в свободном падении". Майер указал на хорошее выступление Тюрингии в национальных рейтингах образования. "Этот человек продолжает принижать нашу землю, наше образование", - упрекнул он Хёкке.

Рамелов признал, что в Тюрингии по-прежнему не хватает учителей. За время его пребывания, однако, было нанято 7500 учителей - больше, чем когда-либо, сказал кандидат от Левых. "Но этого все еще недостаточно". Политик ХДС Войтт призвал гарантировать работу для учителей, обученных в Тюрингии. Штенгеле предостерег против сокращения найма учителей, даже если в будущем будет меньше детей. Это было бы выгодно и сделало бы Тюрингию более привлекательной с более мелкими классами и лучшими образовательными предложениями.

В конце концов, Войтт и Хёкке снова поспорили. "Вы сегодня disqualified себя в вопросе руководства Тюрингией", - сказал Войтт своему оппоненту от AfD. Он не ответил ни на один существенный вопрос. Хёкке парировал: "Люди не хотят ваших лозунгов".

СДПГ, как потенциальный партнер по коалиции в Тюрингии, выразила свою позицию по вопросу о размещении ракет средней дальности, с кандидатом от СДПГ Катариной Вольф, четко дающей понять, что они будут полагаться на "нет" их размещению.

В жарких дискуссиях между ведущими кандидатами кандидат от СДПГ Георг Майер подчеркнул важность сосредоточения на региональных вопросах во время кампании и избегания ненужных конфликтов, особенно по вопросам, которые находятся вне контроля Тюрингии.

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