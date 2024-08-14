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Google создает новый смартфон с ИИ

Гугл ставит Искусственный Интеллект в центр своих новых смартфонов Pixel. Гигант интернета соревнуется с Samsung и Apple в AI.

 and  John Stellmacher
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Пиксель 9 ПроФолд конкурирует с складными смартфонами mainly от Samsung.
Пиксель 9 ПроФолд конкурирует с складными смартфонами mainly от Samsung.

- Google создает новый смартфон с ИИ

Google делает ставку на функции AI для своих новых смартфонов Pixel. ПО может резюмировать содержание электронных писем и звонков или предлагать текст. Ожидается, что собственное AI-обеспечение Google будет работать плавно и безопасно на своих устройствах. Руководитель подразделения устройств Рик Остерлох, представляя модель Pixel 9 на штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, заявил, что компания использует десятилетия инвестиций в AI для этого.

Некоторые из новых функций AI будут эксклюзивными для устройств Pixel, например, возможность извлекать и обрабатывать информацию из скриншотов. Другие инновации также будут доступны на смартфонах Android от других производителей, в том числе голосовой помощник Gemini Live, который может общаться с пользователями.

Pixel 9 будет выпущен в четырех версиях: стандартная модель, усовершенствованная Pro с двумя размерами экрана и Pro Fold с складным дисплеем. Покупатели моделей Pro получат годовую подписку на Gemini Live.

Остерлох подчеркнул, что Google хочет ответить на главный вопрос об AI: "Что может AI сделать для меня?". Компания конкурирует со своими смартфонами в основном с Samsung и Apple. Недавно компания Apple объявила о продвинутых функциях AI, которые будут поэтапно внедряться с осени этого года.

Однако Apple подходит к AI-обеспечению иначе, чем Google: собственное AI-обеспечение компании будет сосредоточено на личной информации, в то время как пользователи могут полагаться на чат-бота ChatGPT от OpenAI для других вопросов. В отличие от этого, Gemini от Google разработан как всеобъемлющее AI-обеспечение.

Google также разрабатывает мобильную операционную систему Android, которая работает на устройствах, включая Pixel, смартфоны Samsung и устройства китайских конкурентов. Операционная система и AI все больше переплетаются, сказал Остерлох. thus Google поставляет функции AI своим партнерам по Android, таким как Samsung, и одновременно конкурирует с ними, если они остаются эксклюзивными для своих устройств.

Персонализированные функции AI

Одной из новых функций смартфонов Pixel является возможность сохранять содержание звонков в виде текста. Google подчеркивает, что данные безопасны и остаются только на устройствах. Недавно Microsoft отложила функцию AI, которая должна была делать скриншоты каждые несколько секунд на компьютерах Windows из-за опасений по поводу защиты данных.

Многие из новых функций AI Google сначала будут запущены в США на английском языке и со временем станут доступны в других странах. В то время как Meta и Apple откладывали запуск функций AI в ЕС из-за Digital Markets Act, Google заявляет, что у них нет таких проблем.

Google также обещает значительно улучшенную камеру для Pixel 9. Она должна обеспечивать более высокое качество изображений и лучшие результаты в условиях низкой освещенности. Помимо смартфонов, Google также представила новую модель своего умного часов.

Новые умные очки Google?

Остерлох сказал, что Google никогда не прекращал работу над умными очками и намекнул на будущие объявления. Meta в настоящее время экспериментирует с камерой для очков, которая может предоставить AI важный контекст о том, где находится пользователь и что он видит.

AI-обеспечение Pixel 9 также может обрабатывать информацию из скриншотов, что делает его уникальным среди других смартфонов Android. Кроме того, с появлением Интернета пользователи могут полагаться на чат-боты, подобные ChatGPT, для различных запросов, в то время как Gemini Live от Google разработан как всеобъемлющее AI-обеспечение.

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