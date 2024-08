Google соглашается на новаторское соглашение о финансировании калифорнийских редакций, но журналисты осуждают это как катастрофу.

Предложение предусматривает инвестиции в размере 250 миллионов долларов в течение пяти лет, при этом Google вкладывает 125 миллионов долларов, а государство - остальную сумму. Большая часть этих средств будет направлена на поддержку новостных редакций в Калифорнии. Кроме того, будет создан искусственный интеллект "ускоритель", направленный на улучшение задач журналистов.

Это решение положило конец спорному законопроекту, известному как Закон Калифорнии о сохранении журналистики, представленному депутатом штата Бффи Вайкс. Этот законопроект предполагал обязать технологические компании, такие как Google и Meta, финансово поддерживать новостные организации для онлайн-распространения контента. Законопроект напоминает законы, принятые в Австралии и Канаде, направленные на поддержание местных новостных бизнесов, пострадавших от роста индустрии технологий.

В заявлении Вайкс сказала: "По мере развития технологий и инноваций важно, чтобы Калифорния продолжала отстаивать значительную роль журналистики в нашей демократии". Она похвалила соглашение как многосекторальное обязательство по укреплению свободной и динамичной прессы, позволяющее местным новостным изданиям по всему штату продолжать свою жизненно важную работу.

Губернатор Гавин Ньюсом, который ранее хранил молчание по поводу законопроекта, впоследствии похвалил сделку, назвав ее "значительным шагом к обеспечению выживания новостных редакций и укреплению местной журналистики во всей Калифорнии, используя значительные ресурсы отрасли технологий без введения новых налогов для жителей Калифорнии".

В последние годы новостные издатели столкнулись с множеством вызовов, что привело к значительным увольнениям и закрытию многих изданий из-за быстрого снижения доходов от рекламы и перехода аудитории с традиционных публикаций на большие платформы технологий.

Интересно, что соглашение также поддерживает "Национальный ускоритель инноваций в области ИИ", предоставляя средства для разработки ИИ, что является общей озабоченностью журналистов, опасающихся, что ИИ может потенциально угрожать их отрасли и еще больше подрывать доверие к новостным сообщениям.

Сделка получила поддержку от Ассоциации новостных издателей Калифорнии, а также от родительской компании Google и OpenAI. Однако она была встречена критикой со стороны профсоюзов журналистов, которые поддерживали законопроект Вайкс, но были исключены из соглашения.

В совместном заявлении профсоюзы сказали: "Будущее журналистики не должно формироваться в тайных сделках. Законодательный орган пытался регулировать монополии и полностью провалился. Теперь мы задаемся вопросом, не причинил ли штат больше вреда, чем пользы". Журналисты и работники СМИ Калифорнии выразили свой протест против этой сделки с Google и осудили новостных руководителей, согласившихся на это от их имени.

Сделка также встретила opposition со стороны других демократов в законодательном собрании Калифорнии, таких как сенатор штата Стив Глазер, который предложил законопроект, предусматривающий налоговые кредиты для найма полноценных журналистов.

Глазер критиковал предложение на пресс-конференции, сказав: " despite the good intentions of the parties involved, this proposal does not provide sufficient resources to pull independent news gathering in California out of its downward spiral. Google's offer is insufficient and significantly falls short of matching their settlement agreement in Canada in supporting local news reporting".

Сделка состоялась после того, как Google решил ограничить контент новостей в Калифорнии из-за законопроекта Вайкс, что вызвало негодование со стороны новостных изданий штата.

Новостная/медиа ассоциация, представляющая американские газеты и онлайн-публикации, написала в Министерство юстиции, Федеральную торговую комиссию и генерального прокурора Калифорнии с просьбой расследовать, не нарушила ли Google закон, ограничивая доступ новостных изданий.

Перед тем, как в Канаде был принят закон, требующий от цифровых платформ компенсировать новостные издательства за свою работу, Google угрожал предпринять подобные действия в Канаде. Однако в итоге они согласились платить издателям за их новостной контент, ежегодно вкладывая 74 миллиона долларов в фонд, предназначенный для распределения средств среди издателей в соответствии с Законом об онлайн-новостях Канады.

Это партнерство между Google и штатом предоставит значительную финансовую поддержку новостным редакциям в Калифорнии, способствуя бизнес-аспекту местной журналистики. Соглашение также включает инициативу по улучшению задач журналистов с помощью искусственного интеллекта, еще больше вовлекая сектор СМИ.

Однако профсоюзы журналистов Калифорнии критикуют соглашение, выражая опасения по поводу того, что будущее журналистики формируется за закрытыми дверями, и задаваясь вопросом, не причинил ли штат больше вреда, чем пользы.

