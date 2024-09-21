Google Pixel 9 Pro Fold означает значительный прогресс в технологиях.

Первая попытка Google в области складных смартфонов заслуживает похвалы, но уступает Galaxy Z Fold 7 от Samsung. Однако Pixel 9 Pro Fold превосходит ожидания и предлагает серьезную конкуренцию устройству Samsung по многим аспектам.

Обновленный Дизайн

Google существенно обновил дизайн. Весит устройство 257 граммов, что на 25 граммов меньше, чем у предшественника, но при этом оно более компактное. При сложенном состоянии Pixel 9 Pro Fold имеет размеры 155,2 x 150,2 x 10,5 миллиметров, что делает его таким же портативным, как и обычный смартфон. Новый внешний дисплей размером 6,24 дюйма в формате 20:9 улучшает эту портативность, позволяя использовать устройство без его разворота.

OLED-экран имеет плотность пикселей 422 ppi, обеспечивая четкость, заметную даже на солнце. Контрастность и цвета отличные, а частота обновления от 60 до 120 Гц гарантирует плавную картинку.

Улучшенные Дисплеи

Развернув Pixel 9 Pro Fold, вы увидите гибкий OLED-дисплей размером 8 дюймов, который гораздо ярче, чем у предшественника. С плотностью пикселей 373 ppi он достаточно резкий и предлагает отличную контрастность и цвета. Его частота обновления от 1 до 120 Гц делает его очень гибким, превосходя внешний дисплей.

Внутренний экран также имеет равномерно широкую рамку, которая значительно уже, чем у предшественника. Это позволяет разместить селфи-камеру под дисплеем, придавая новому складному смартфону более современный вид, чем у первого Pixel Fold.

Удерживать развернутый Pixel 9 Pro Fold приятно, так как устройство утолщается всего до 5,1 миллиметра. Тонкий корпус оставляет достаточно места для кнопок, а кнопка питания оснащена встроенным дактилоскопическим сенсором, который работает очень точно.

Видимая Складка, Высококачественный Шарнир

Очарование устройства несколько снижается из-за заметной и глубокой складки вдоль продольной оси. Хотя ваш мозг быстро к ней привыкает, складка на Galaxy Z Fold 8 от Samsung менее заметна. К сожалению, несмотря на больший дисплей, вы все еще можете отображать только два приложения в режиме разделенного экрана.

Сам шарнир, который, несомненно, является самым важным компонентом складного смартфона, отлично продуман компанией Google. Сопротивление при открытии и закрытии идеальное, а при сложенном состоянии магнит держит две половинки вместе. Однако пыль и другие мелкие частицы все еще могут проникать внутрь. Таким образом, как и его предшественник, Pixel 9 Pro Fold имеет лишь водостойкость по стандарту IPX8.

Отличная Емкость Батареи, Превосходные Камеры

Несмотря на свою тонкость, складной смартфон работает в течение длительного времени. Одной зарядки аккумулятора емкостью 4650 миллиампер-часов (мАч) хватило бы на целый день использования, при условии, что вы не будете часто разворачивать устройство. Если вы часто используете внутренний дисплей, батарея может сесть к концу дня, но вы все равно должны продержаться.

Еще одной примечательной особенностью является двойная камерная система на задней панели. Оснащенная основной камерой на 48 МП, ультраширокой камерой на 10,5 МП и телеобъективом на 10,8 МП с 5-кратным оптическим зумом, Fold может не быть таким хорошо оснащенным, как другие два устройства Pixel 9 Pro. Однако качество фото и видео практически не уступает, и новый Fold от Google оставляет Galaxy Z Fold 8 далеко позади в этом отношении.

Приятные Возможности ИИ

Внутренности Fold, оснащенные новым чипом Tensor G4 от Google, 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ фlash-накопителя, являются передовыми. В результате устройство без проблем справляется с новыми трюками ИИ. Хотя ихscope в настоящее время ограничен в Германии, как и у других 9-й серии Pixel, они предлагают больше функций, чем новые iPhone.

К таким функциям ИИ относятся групповые фотографии, в которые вы можете добавить себя позже. Также весело выбирать отдельные элементы и изменять их с помощью текстовых подсказок. Это может не быть слишком сложно, но ИИ может легко заменить пульт дистанционного управления деревянной линейкой.

Вывод

Google совершил большой скачок с Pixel 9 Pro Fold. Несмотря на то, что он представил свой первый складной смартфон всего год назад, он уже достиг вершины со вторым поколением, предлагая серьезную конкуренцию Galaxy Z Fold 8 от Samsung. Несмотря на цену около 1900 и 2030 евро, Google's новый Fold предлагает семь гарантированных лет обновлений Android, обеспечивая долгосрочное удовлетворение.

В плане улучшений Pixel 9 Pro Fold превосходит тесты, так как новый внешний OLED-дисплей размером 6,24 дюйма и улучшенный гибкий OLED-дисплей размером 8 дюймов превосходят характеристики предшественника. Система камер на задней панели, состоящая из основной камеры, ультраширокой камеры и телеобъектива, обеспечивает отличное качество фото и видео.

Кроме того, возможности ИИ Pixel 9 Pro Fold заслуживают внимания, позволяя добавлять себя в групповые фотографии и изменять отдельные элементы с помощью текстовых подсказок. Эти трюки ИИ, в сочетании с мощными внутренностями, предлагают больше функций, чем новые iPhone.

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