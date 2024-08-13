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ТехнологииНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Google опередил Apple мощным парком Pixel

 and  Hanna Hofmann
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Google опередил Apple мощным парком Pixel

В этом году Google представляет свои смартфоны Pixel не после, а до Apple. Четыре новых устройства уже в производстве, в том числе складной. Рядом с ними представлены часы Pixel Watch в двух размерах, усовершенствованные наушники и новые функции ИИ.

Вместо представления их в октябре после большого события iPhone, Google представляет свои новые смартфоны в этом году в середине августа. Pixel 9 представлен в трех вариантах, в том числе модель Pro-XL впервые. К троице присоединяются Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 в двух размерах и Pixel Buds Pro 2. Помимо этих устройств, Google представляет новые функции ИИ, которые должны превзойти интеллект Apple, но только если вы готовы подписаться на подписку.

Pixel 9

Google обновил дизайн смартфонов. Отличительная камера больше не доходит до рамы, а теперь образует форму таблетки. Глянцевый стекло на задней панели осталось в прошлом, все модели теперь имеют гладкую, матовую поверхность, которая меньше подвержена отпечаткам пальцев.

Pixel 9, который пыле- и водонепроницаем до IP68, имеет дисплей 6,3 дюйма, который не только на 0,1 дюйма больше, чем у его предшественника, но и может сиять на 35 процентов ярче, по словам Google. Он имеет очень высокую разрешающую способность 422 пикселя на дюйм (ppi) и предлагает частоты обновления от 60 до 120 Гц (Гц).

Устройство работает на новом чипе Tensor G4 от Google, как и все серии 9. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью либо 128, либо 256 ГБ. Батарея 4700 мАч, что вместе с более энергоэффективным процессором должно позволить Pixel 9 проработать примерно на 20 процентов дольше, чем его предшественник.

Ультраширокий объектив теперь имеет 48 мегапикселей вместо 12, а 50-мегапиксельная основная камера осталась без изменений. Фронтальная камера на 10,5 МП теперь имеет автофокус вместо фиксированного фокуса.

Пиксель 9 также доступен в розовом.

Pixel 9 стоит около 900 евро с 128 ГБ и 1000 евро с 256 ГБ. Он получит семь лет обновлений операционной системы и обновлений безопасности.

Pixel 9 Pro (XL)

Впервые Google предлагает вариант Pro в двух разных размерах. Одна модель имеет дисплей 6,3 дюйма, как у стандартного устройства, но предлагает частоты обновления от 1 до 120 Гц и имеет более высокую плотность пикселей 495 ppi. Pixel 9 Pro XL имеет дисплей 6,8 дюйма с 486 ppi.

Меньший Pro имеет батарею 4700 мАч, как и обычный 9, в то время как смартфон XL имеет емкость 5060 мАч. Помимо вариантов с 128, 256 и 512 ГБ, больший Pro также доступен в модели с 1 ТБ флеш-накопителя. В остальном спецификации двух флагманских устройств идентичны, в том числе 16 ГБ оперативной памяти.

На задней панели камера почти не изменилась по сравнению с Pixel 8 Pro. Основная и ультраширокие камеры дополнены 48-мегапиксельной телекамерой с диафрагмой f/2.8 и 5-кратным оптическим zoom.

Google хочет около 1100 евро за Pixel 9 Pro с 128 ГБ, а варианты с 256 и 512 ГБ стоят 1200 и 1330 евро.

Наконец, Google представила свой второй складной смартфон, Pixel 9 Pro Fold. Он может похвастаться более крупными дисплеями, чем у его предшественника, 8 и 6,3 дюйма внутри и снаружи, по сравнению с предыдущей моделью 7,6 и 5,8 дюйма. Однако он лишь немного выше при развернутом состоянии, 155,2 мм, и даже немного уже и тоньше при закрытом состоянии, 77,1 и 10,5 мм. При развернутом состоянии Pixel Pro Fold имеет размеры 155,2 x 150,2 x 5,1 мм.

Внутренний дисплей имеет разрешение 373 ppi, поддерживает частоты обновления от 1 до 120 Гц и может стать на 80 процентов ярче, чем у первого Fold. Внешний экран имеет такую же яркость, с 422 ppi и частотами обновления от 60 до 120 Гц.

Тройная задняя камера теперь расположена в раздельном блоке вместо широкой полосы. В остальном спецификации остались почти без изменений. Основная камера (f/1.7) снимает с разрешением 48 МП, ультраширокий объектив (f/2.2) - 10,5 МП, а телеобъектив (f/3.1) с 5-кратным оптическим zoom предлагает 10,8 МП. Есть также фронтальная камера и внутренняя камера, обе с диафрагмой f/2.2 и датчиками 10 МП.

Как и другие два смартфона 9 Pro, новый Fold работает на Tensor G4 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. Батарея, 4650 мАч, имеет немного меньшую емкость, чем у предшественника, но устройство должно проработать столько же.

Pixel 9 Pro Fold доступен в двух вариантах. Модель с флеш-накопителем на 256 ГБ стоит около 1900 евро, а модель на 512 ГБ - 2030 евро.

Gemini берет на себя

Все четыре устройства Pixel 9 оснащены новыми функциями ИИ, которые обрабатываются Google ChatGPT Gemini вместо Google Assistant. Среди прочего, эти модели могут создавать персонализированный отчет о погоде и позволять фотографу участвовать в групповых фотографиях.

Лучший опыт работы с ИИ предлагает Gemini Live, обещающий "бесшовную беседу" с помощником. Он может помочь с планированием вечеринок или ремонтом дома на основе информации из приложений Google. Однако Gemini Live доступен только на английском языке и требует платной подписки Advanced, стоимостью €22 в месяц после бесплатного пробного периода.

Pixel Buds Pro 2

Чтобы общаться с Gemini, пользователи также могут использовать новые наушники-вкладыши Pixel Buds Pro 2. Google уменьшил их размер на 27% по сравнению с предыдущими моделями, но они могут проработать до 8 часов с активированным шумоподавлением без чехла для зарядки. Вращающийся стабилизатор обеспечивает надежную посадку во время спорта или ежедневного использования.

Pixel Buds Pro 2 обещают лучшее звучание и более эффективное шумоподавление благодаря новому чипу Tensor-1. Процессор также позволяет совершать "кристально чистые звонки" и автоматически приостанавливать воспроизведение музыки и активировать transparency mode при разговоре.

Pixel Watch 3

Теперь Pixel Watch доступен в паре, с моделями с дисплеями 41 мм или 45 мм. Экраны имеют уже узкие рамки по сравнению с Watch 2 и могут стать в два раза ярче. С всегда включенным дисплеем пара может проработать до 24 часов.

В ночное время часы могут обнаружить, когда вы уснули, и автоматически выключить экран вместе с уведомлениями. Кроме того, новые смарт-часы предлагают новые или улучшенные функции фитнеса и здоровья.

Pixel Watch 3 с 41-мм дисплеем стоит около 400 евро, а версия LTE - 500 евро. За модель с 45-мм экраном придется выложить 450 или 550 евро.

Несмотря на предыдущие рекомендации Комиссии, Google представляет свои новые функции Pixel раньше в году. Pixel 9 Pro Fold, а также его функции ИИ,powered by Gemini, свидетельствуют о готовности Google к независимому инновациям.

Новые Pixel Buds Pro 2 разработаны для улучшения вашего опыта с Gemini, предлагая улучшенное качество звука и автономность, делая общение с вашим помощником по ИИ более плавным.

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