- Гонщик на открытом море делает в высокой дюне станции

Быстрый, прочный, гибкий, спартанский - все эти эпитеты описывают яхты класса 40 для высокоморских гонок. Двенадцатиметровый и четырехметровый в ширину "офшорный раcer" команды "Next Generation Sailing" стоял на якоре в марине "Hohe Düne". Там он получил название нового спонсора "Task Engineering", немецко-датского поставщика для offshore-энергетической промышленности.

"Эта яхта - чистый раcer без комфорта, построенная исключительно для высокоморских гонок. Она может развивать скорость до 30 узлов. Еще одной уникальной чертой является то, что она управляется всего двумя людьми," - сказал Мелвин Финк (22), который управляет этой высокотехнологичной яхтой вместе с Ленартом Бурке (25) на регатах по всему миру.

В октябре оба шкипера планируют побить рекорд на регате "Вокруг Дании". "Это маршрут длиной 720 морских миль от Эсбьерга в Северном море до Орхуса в Балтийском море," - сказал Финк.

Следующая большая регата для команды "Next Generation Sailing" - Трансат Жак Вабре 2025, которая пройдет без остановок из Франции в Карибский бассейн. Эта регата длиной 4500 морских миль (8334 километра) является одной из крупнейших в мире. В прошлом году молодая команда Бурке/Финк заняла 15-е место на своем дебюте.

Спонсорство "Task Engineering" выходит за рамки марины "Hohe Düne", так как они также поставляют ключевые компоненты для offshore-энергетических проектов по всему миру. Несмотря на свои возможности для высокоморских гонок, яхта класса 40 не предназначена для неторопливых круизов, так как она в основном используется в интенсивных высокоморских соревнованиях.

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