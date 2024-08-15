Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОффшорные

Гонщик на открытом море делает в высокой дюне станции

Кого-то могут ввести в заблуждение представления о расслабленном закате, роскошных каютах яхты или тихом походе под парусом в отношении класса 40. Яхта построена для гонок. Важна скорость.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Гонщик на открытом море делает в высокой дюне станции

Быстрый, прочный, гибкий, спартанский - все эти эпитеты описывают яхты класса 40 для высокоморских гонок. Двенадцатиметровый и четырехметровый в ширину "офшорный раcer" команды "Next Generation Sailing" стоял на якоре в марине "Hohe Düne". Там он получил название нового спонсора "Task Engineering", немецко-датского поставщика для offshore-энергетической промышленности.

"Эта яхта - чистый раcer без комфорта, построенная исключительно для высокоморских гонок. Она может развивать скорость до 30 узлов. Еще одной уникальной чертой является то, что она управляется всего двумя людьми," - сказал Мелвин Финк (22), который управляет этой высокотехнологичной яхтой вместе с Ленартом Бурке (25) на регатах по всему миру.

В октябре оба шкипера планируют побить рекорд на регате "Вокруг Дании". "Это маршрут длиной 720 морских миль от Эсбьерга в Северном море до Орхуса в Балтийском море," - сказал Финк.

Следующая большая регата для команды "Next Generation Sailing" - Трансат Жак Вабре 2025, которая пройдет без остановок из Франции в Карибский бассейн. Эта регата длиной 4500 морских миль (8334 километра) является одной из крупнейших в мире. В прошлом году молодая команда Бурке/Финк заняла 15-е место на своем дебюте.

Спонсорство "Task Engineering" выходит за рамки марины "Hohe Düne", так как они также поставляют ключевые компоненты для offshore-энергетических проектов по всему миру. Несмотря на свои возможности для высокоморских гонок, яхта класса 40 не предназначена для неторопливых круизов, так как она в основном используется в интенсивных высокоморских соревнованиях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно