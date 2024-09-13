Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовости

Голова кабана собирается закрыть свой завод в Вирджинии, связанный с летальным инцидентом с листерией.

К меткости «Корова Голову» объявила в пятницу, что она закроет свой вирджинский завод, который был связан с летальной контаминацией листерией в деликатесном мясе.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Корпорация 'Голова кабана' объявила о намерении закрыть свой цех в Джарратте, Виргиния, связанный...
Корпорация 'Голова кабана' объявила о намерении закрыть свой цех в Джарратте, Виргиния, связанный со смертельным всплеском листериоза.

Голова кабана собирается закрыть свой завод в Вирджинии, связанный с летальным инцидентом с листерией.

В результате многочисленных изменений, внедренных после того, как они назвали это "низшей точкой в истории нашей компании", Boar's Head объявил, что навсегда прекратит продажу печеночного паштета из-за расследования, показавшего, что его производственный процесс был виновником заражения листерией. Компания также планирует назначить нового директора по безопасности пищевых продуктов и совет по безопасности пищевых продуктов, состоящий из независимых экспертов отрасли.

"Мытвердим свою приверженность нашим клиентам и безопасности и качеству нашей продукции", - заявила компания в письме потребителям. "Мы решительно настроены извлечь уроки из этого инцидента и стать более прочными".

Отчеты Службы по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США в производственном цехе Boar's Head в Джарретте, Виргиния, с 2022 года фиксировали наличие насекомых, плесени, "лужи крови на полу" и "гнилостный запах в холодильнике". В отчете 2022 года упоминались "серьезные недостатки" в физическом состоянии завода - ржавая техника, облупившаяся и отслаивающаяся краска, треснувший уплотнитель, дыры в стенах, остатки продукта на поверхностях и капающая конденсация, все представляющие "немедленную опасность". Отчеты показали, что руководство было уведомлено и получило инструкции по устранению неполадок.

Однако в уведомлении о приостановке работы для виргинского завода, обнародованном Boar's Head, упоминались "недостаточные меры безопасности", которые позволили оборудованию и персоналу свободно перемещаться по заводу, потенциально распространяя бактерии.

"Учитывая серьезность вспышки и ее происхождение в Джарретте, мы приняли трудное решение навсегда закрыть этот сайт, который не работал с конца июля 2024 года", - заявила компания в письме. "Нас расстраивает влияние на жизнь многих преданных сотрудников. Мы признаем свою ответственность как одного из крупнейших работодателей в регионе, но в этих обстоятельствах закрытие завода кажется наиболее разумным решением".

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 57 человек были госпитализированы в 18 штатах из-за вспышки листериоза, с девятью летальными исходами. Агентство описывает это как крупнейшую вспышку листериоза со времен вспышки, связанной с канталупой в 2011 году.

По словам CDC, фактическое количество заболеваний, скорее всего, выше, чем сообщается, поскольку некоторые люди могут испытывать более легкие симптомы и не проходить тестирование на листерию. Агентство продолжает рекомендовать потребителям проверять свои дома на наличие отозванных продуктов, на этикетках которых указано "EST. 12612" или "P-12612" внутри клейма USDA, с сроками годности до октября 2024 года.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

"Компания привержена приоритету здоровья и безопасности своих потребителей, признав проблему заражения листерией как серьезный провал".

"Чтобы гарантировать высочайшие стандарты безопасности пищевых продуктов, Boar's Head вкладывает средства в нового директора по безопасности пищевых продуктов и совет из независимых экспертов".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Житель Миссури без контактов с животными был положителен на H5N1.
Здоровье

Необычный случай птичьего гриппа в Миссури имеет сходство с штаммом, распространенным среди скота, согласно CDC.

Медицинское учреждение в Миссури сообщило в пятницу, что у пациента под их наблюдением был диагностирован штамм H5N1 птичьего гриппа, как подтвердило Агентство США по контролю и профилактике заболеваний.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В святилище Сан-Франциско, Лида Тунг, ныне 75-летняя, ведет финансовые дела своей 36-летней дочери...
Здоровье

Помощь пожилым родителям детей-инвалидов через специальные трастовые фонды обеспечивает спокойствие и безопасность.

Семьи торопятся помочь своим детям с особыми потребностями за пределами своих индивидуальных возможностей. Доверие к особым нуждам может служить решением.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Gilead Sciences Inc. расположена в Фостер-Сити, Калифорния, США. Снимок выполнен 29 января 2024...
Здоровье

Полугодовое введение лекарств снижает риск заражения ВИЧ на 96% по утверждению фармацевтической фирмы, превышая ежедневную таблетку PrEP.

Препарат, обычно используемый для лечения ВИЧ, обладает исключительной способностью снижать риск заражения, имея существенное преимущество перед основным альтернативным методом в контексте преэекспозиционной профилактики (PreP)

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно