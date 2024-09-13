Голова кабана собирается закрыть свой завод в Вирджинии, связанный с летальным инцидентом с листерией.

В результате многочисленных изменений, внедренных после того, как они назвали это "низшей точкой в истории нашей компании", Boar's Head объявил, что навсегда прекратит продажу печеночного паштета из-за расследования, показавшего, что его производственный процесс был виновником заражения листерией. Компания также планирует назначить нового директора по безопасности пищевых продуктов и совет по безопасности пищевых продуктов, состоящий из независимых экспертов отрасли.

"Мытвердим свою приверженность нашим клиентам и безопасности и качеству нашей продукции", - заявила компания в письме потребителям. "Мы решительно настроены извлечь уроки из этого инцидента и стать более прочными".

Отчеты Службы по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США в производственном цехе Boar's Head в Джарретте, Виргиния, с 2022 года фиксировали наличие насекомых, плесени, "лужи крови на полу" и "гнилостный запах в холодильнике". В отчете 2022 года упоминались "серьезные недостатки" в физическом состоянии завода - ржавая техника, облупившаяся и отслаивающаяся краска, треснувший уплотнитель, дыры в стенах, остатки продукта на поверхностях и капающая конденсация, все представляющие "немедленную опасность". Отчеты показали, что руководство было уведомлено и получило инструкции по устранению неполадок.

Однако в уведомлении о приостановке работы для виргинского завода, обнародованном Boar's Head, упоминались "недостаточные меры безопасности", которые позволили оборудованию и персоналу свободно перемещаться по заводу, потенциально распространяя бактерии.

"Учитывая серьезность вспышки и ее происхождение в Джарретте, мы приняли трудное решение навсегда закрыть этот сайт, который не работал с конца июля 2024 года", - заявила компания в письме. "Нас расстраивает влияние на жизнь многих преданных сотрудников. Мы признаем свою ответственность как одного из крупнейших работодателей в регионе, но в этих обстоятельствах закрытие завода кажется наиболее разумным решением".

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 57 человек были госпитализированы в 18 штатах из-за вспышки листериоза, с девятью летальными исходами. Агентство описывает это как крупнейшую вспышку листериоза со времен вспышки, связанной с канталупой в 2011 году.

По словам CDC, фактическое количество заболеваний, скорее всего, выше, чем сообщается, поскольку некоторые люди могут испытывать более легкие симптомы и не проходить тестирование на листерию. Агентство продолжает рекомендовать потребителям проверять свои дома на наличие отозванных продуктов, на этикетках которых указано "EST. 12612" или "P-12612" внутри клейма USDA, с сроками годности до октября 2024 года.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

"Компания привержена приоритету здоровья и безопасности своих потребителей, признав проблему заражения листерией как серьезный провал".

"Чтобы гарантировать высочайшие стандарты безопасности пищевых продуктов, Boar's Head вкладывает средства в нового директора по безопасности пищевых продуктов и совет из независимых экспертов".

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