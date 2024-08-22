- Голосование Джона Сины на сцене на церемонии вручения "Оскара", как сообщается, затмило сцены открытой любви на мероприятии с точки зрения унизительного зрелища.

На недавней церемонии "Оскар" wrestler и актер Джон Сина признался, что никогда в своей профессиональной карьере не чувствовал себя более смущенным. Во время беседы на подкасте "Club Shay Shay" 47-летний Сина вспоминал свой момент на "Оскаре" в марте. "Я был в одной комнате с самыми уважаемыми актерами, продюсерами и режиссерами", - сказал он. "И вот я стою там, обнаженный перед всем миром, прикрывая интимные места карточкой и спрашивая: 'Разве это не смешно?'"

Сина разделся, чтобы представить награду за лучший дизайн костюмов на 96-й церемонии вручения премии "Оскар". Эта идея показалась ему смешной благодаря ведущему Джими Киммелу, и он почувствовал себя удачливым, получив это задание, как он признался.

Он сравнил свой опыт на "Оскаре" с съемками откровенных сцен, которые он ранее оценил как самые стыдные. Такие ситуации могут быть неловкими, учитывая присутствие многочисленных членов съемочной группы и даже тех, кто присутствует во время интимных моментов, как он сказал.

Жители всего мира обсуждали смелый поступок Джона Сины на "Оскаре", многие выразили восхищение его храбростью. Несмотря на то, что он чувствовал себя смущенным во время своего выступления, Сина признал, что раздеваться было уникальным опытом, который он разделил с уважаемой группой людей в киноиндустрии.

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