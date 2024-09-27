Голодность Кэтрин Зета-Джонс, юмор Рааба в "Пятьдесятилетней" и влияние молодого поколения

Дорогие друзья, давайте сделаем перерыв и вспомним безумие этой недели вместе. Присаживайтесь, возьмите напиток на свой вкус и насладитесь этим сегментом с знаменитостями. Я уже нетерпеливо жду ваших мыслей! Вы чувствуете, что мир все больше и больше выходит из-под контроля? Я тону, пытаясь поспевать, не говоря уже о том, чтобы опережать события. Лучший подход к еженедельному обзору, по крайней мере для меня, – это ирония.

Вы должны быть осторожны с тем, что находите смешным в наше время. Потому что комик – это не обязательно тот, кто смешной, а тот, кто хватает чужые шутки и выдает их за свои. Люку Мокриджу стоит обратить на это внимание.

Вы уже смотрели "Ты здесь не выиграешь миллион" Стефана Рааба на RTL+? Критика комедийного стиля Рааба "U-50" растет. Молодые люди якобы не находят веселья в его шутках, говорят критики. Я нахожу этот аргумент смешным, кстати. Он просто показывает, что у Рааба можно иметь только одно мнение – либо любить его, либо ненавидеть. Среднего пути нет.

Рааб и дисс-трэк против Kaufland

Может, я просто старею, но я нашел дисс-трэк Рааба против Kaufland этой неделей абсолютно смешным. Супермаркет нанял молодого артиста Энда, чтобы он раповал о последних акциях в своих рекламных роликах. Томатная паста, чипсы, подсолнечное масло. Вы можете задаться вопросом, на что это все нужно, как Тупак.

Так что Рааб отвечает своей собственной раповой песней и называет Kaufland "попутчиком" и другими вещами. Критики находят это "неловким" и "стыдным". Но трагикомично смешно, как компании пытаются выглядеть молодыми – как будто наличие аккаунта в TikTok вернет им молодость.

Они блуждают в мемной культуре, искренне веря, что общаются с молодежью, вводя в свой лексикон фразы вроде "уничтожить" и "чувак". Игнорирование опытных и преданных фанатов с содержанием и жизненным опытом – это не только глупо, но и проявление явной гипокритичности.

Рааба обвиняют в том, что он делает телевидение для старшего поколения. Может быть, так и есть. Но не тревожит ли вас, как плохо знают общую информацию его участники в наши дни, с девизом "если это не произошло в Instagram, может, и не происходило"?

Готtschalk, Z-знаменитости и Октоберфест

Даже Томас Готtschalk считается пережитком критиками. 72-летний мужчина недавно выразил свое недовольство тем, как изменился Октоберфест, в своем подкасте, который он ведет со своим хорошим другом Мике Крюгером. Раньше знаменитости использовали Октоберфест как платформу для помощи нуждающимся, сетовал Готtschalk. Но это больше не так.

И телелегенда, возможно, права, потому что видео, которые публикуют популярные инфлюэнсеры в наши дни, кажутся хаотичными. Вместо того чтобы праздновать знаменитостей, мы видим больше крайней роскоши в чистом виде. D-списки знаменитостей блуждают по пивным палаткам в экстравагантных траchten и кожаных штанах. Они гордо и нагло ставят свои пьяные выходки на лайки, как будто они суперзвезды! В сочетании с их самовлюбленными настроениями и пренебрежением "обычными" людьми с меньшей аудиторией, их умственный уровень невероятно поверхностный, и они не видят, как глупо они выглядят, разыгрывая шоу.

Кэтрин Зета-Джонс раздевается на день рождения

Мы живем в мире, где фрики с раздутым эго устанавливают тренды, где скандалы в сценаризованных реалити-шоу считаются знаменитостями, а создание шумихи – это карьерный рост. Добавьте сюда перекошенные властные структуры и политиков без профессиональных качеств, которые даже не могут связать вместе осмысленную фразу – неудивительно, что философы считают, что человечество находится в свободном падении.

Одним из немногих, кто выделился этой неделей классическим образом (ха!), была Кэтрин Зета-Джонс. Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас празднуют свой день рождения каждый год – у нее 25 сентября, а ему исполнилось 80. Зета-Джонс исчерпала идеи подарков на этот год и придумала необычный вариант: она удивила своего мужа – голой! Она опубликовала фотографию себя в туфлях на высоком каблуке в ванной с юмористической подписью, что у нее закончились идеи подарков после стольких лет. Ее "костюм на день рождения" был вторым вариантом – после этого она могла подумать только о гольф-шарах. Счастливого выходных, дорогие читатели, и оставайтесь смешными!

После упоминания критики в адрес Стефана Рааба вы можете сказать:

Его ответ на критику, дисс-трэк против Kaufland, был встречен смесью веселья и неодобрения. Некоторые нашли это смешным, в то время как другие назвали его неловким и стыдным.

В контексте обсуждения Октоберфеста и его трансформации вы можете добавить:

Сценарий, описанный с D-списками знаменитостей, блуждающими по пивным палаткам в экстравагантных нарядах ради лайков, – это далек от традиционного использования Октоберфеста как платформы для благотворительности, как сетовал Томас Готtschalk и Мике Крюгер.

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