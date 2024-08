Голландский игрок пляжного волейбола, осужденный за изнасилование ребенка, сказал, что он почти бросил Олимпийские игры.

Ван де Вельде, ныне 30-летний, но 19-летний на момент преступления 2014 года, был приговорен в 2016 году к четырем годам лишения свободы, согласно британским СМИ. Он был освобожден в 2017 году и в этом году представлял Нидерланды в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Париже при поддержке нидерландской волейбольной федерации Nevobo.

“У меня определенно был момент, когда я хотел все бросить, и до турнира, и во время него”, - сказал ван де Вельде в интервью национальному нидерландскому вещателю NOS, опубликованном во вторник.

“Но я подумал: ‘Я не собираюсь давать другим власть меня запугивать или прогонять’”, - добавил он в интервью, в котором иногда плакал.

Ван де Вельде дошел до 1/16 финала с товарищем по команде Маттье Иммерсом, прежде чем проиграть Бразилии, и несколько раз получал неодобрительные выкрики, согласно сообщениям СМИ. Ван де Вельде сказал, что это “повлияло на его выступление”.

“Это был интенсивный опыт, который я еще не полностью переработал. Вывод может быть таким: это того не стоит”, - сказал он, когда его спросили, планирует ли он снова участвовать в Олимпиаде. “Конечно, также для моей семьи, поэтому я обязательно учту их мнение”.

Организации по охране безопасности “глубоко обеспокоены”

Джу’Рисе Колон, генеральный директор США Центра по безопасности спорта, ранее заявила в заявлении, отправленном CNN, что организация “глубоко обеспокоена тем, что кто-либо, осужденный за сексуальное насилие над несовершеннолетним, может участвовать в Олимпийских играх 2024 года”.

“С командами со всего мира, которые вот-вот соберутся в Париже, многие из которых включают спортсменов-несовершеннолетних, это sends a dangerous message that medals and money mean more than their safety. Participation in sport is a privilege not a right”, - добавила она перед его выступлением.

В то время как отказываясь обсуждать конкретные случаи в отношении выбора других стран для своей национальной команды, Анна Мерес, главный представитель Австралии, была одной из многих, кто высказался о выборе ван де Вельда: “Если бы у спортсмена или члена команды было такое осуждение, они не имели бы права быть членом нашей команды”.

“У нас есть строгие политики в области обеспечения безопасности в нашей команде”.

“Мы знаем историю Стивена”, - сказал Мишель Эверарт, генеральный директор Nevobo, в заявлении в конце июня, когда ван де Вельда выбрали.

Эверарт сказал, что федерация подробно обсуждала с нидерландским Национальным олимпийским комитетом (NOC), Международной федерацией волейбола (FIVB) и самим ван де Вельдом его возвращение в спорт.

“Он был осужден в то время согласно английскому закону и отбыл свой срок. С тех пор мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрирован в нидерландское волейбольное сообщество”, - добавил Эверарт в заявлении.

Ван де Вельде отбывал часть своего срока в Англии, прежде чем быть переведенным в Нидерланды, где он был освобожден и вернулся к игре в 2017 году, согласно Nevobo.

Nevobo и нидерландский NOC заявили в заявлении, что поддерживают ван де Вельда, добавив, что они, а также FIVB консультировались с экспертами, которые считают риск рецидива “нуловым”.

“После своего осуждения и приговора Стивен ван де Вельде шаг за шагом вернулся к высшему уровню спорта под руководством специалистов по пробации и тренировкам, среди прочих. Он снова участвовал в международных турнирах с 2017 года”, - заявила Nevobo в заявлении.

Нидерландский NOC добавил, что ван де Вельд вернулся к профессиональному спорту на основе своих руководящих принципов, “которые устанавливают, среди прочего, условия, при которых спортсмены высокого уровня могут вернуться после осуждения”.

“Ван де Вельд теперь соответствует всем квалификационным требованиям для Олимпийских игр и поэтому является частью команды”, - добавил комитет.

Международный олимпийский комитет сказал CNN, что “номинация отдельных членов команды, следуя за квалификацией на игровом поле, является исключительной ответственностью каждого соответствующего Национального олимпийского комитета. Поэтому мы будем ссылаться на нидерландский NOC для любой дальнейшей информации”.

