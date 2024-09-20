Голландская "мокромафия" занимается борьбой с незаконными веществами в Северном Рейн-Вестфалии.

Серия инцидентов, погибший подросток и заложники, терпящие мучения: Северный Рейн-Вестфалия столкнулась с "новой фазой организованной преступности". "Микро-мафия" кажется основным подозреваемым, оставляя кровавый след по всей Голландии в течение многих лет.

Хаос возобновился в Кёльне. В понедельник утром загадочная фигура равнодушно оставляет синий пакет у входа в ночной клуб, поджигает его и убегает. Бомба взрывается, разбивая окна. Уборщик, к сожалению, получает травмы от взрыва. Камера видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого. Два дня спустя, в 350 метрах от места первого преступления, происходит еще один взрыв, на этот раз перед магазином одежды. Пожарные были вызваны, чтобы потушить огонь, лижущий витрину.

Расследователи предостерегают, что еще рано делать выводы о связи между инцидентами. Подозреваемые все еще остаются неуловимыми. Тем не менее, криминолог Роби́н Хофманн утверждает в интервью ntv: "Это типичный метод Микро-мафии". Тактика напоминает криминальную деятельность в голландских городах, таких как Роттердам и Амстердам. Кажется, Микро-мафия уже несколько месяцев активно действует в Северном Рейне-Вестфалии. Подобные взрывы произошли в Дюссельдорфе, Дюйсбурге, Энгельскирхене и в Кёльне в июне, июле и августе прошлого года.

Термин "Микро-мафия" является общим названием для нескольких преступных организаций, действующих в Голландии в течение многих лет, несмотря на потери. В голландских городах ежегодно происходят сотни таких нападений, а также взрывы банкоматов, похищения и убийства.

Основной бизнес Микро-мафии - торговля наркотиками, в частности каннабисом и кокаином. Можно было бы подумать, что это дело, которое предпочитает секретность. Тем не менее, в Голландии, а иногда и в Бельгии, оно ведет свои войны открыто и жестоко. Это видно по смерти Питера де Вриса, известного голландского криминального журналиста со своей телепередачей. В июле 2021 года де Врис прогуливался по центру Амстердама, когда на него было совершено несколько выстрелов. Суд позже признал это убийством.

"Замечательно отлаженная машина убийств"

Убийство, скорее всего, было организовано Ридуаном Таги, главой одного из самых известных картелей по кокаину в стране, который проходил судебный процесс в то время. Де Врис служил советником главного свидетеля на процессе, чей брат и адвокат были застрелены два года назад. Морокканец по происхождению Таги, который управлял бизнесом из Объединенных Арабских Эмиратов и, возможно, из тюрьмы позже, был приговорен к пожизненному заключению в феврале. Это было самое крупное судебное разбирательство против голландской наркомафии на данный момент, которое прокурор назвал "замечательно отлаженной машиной убийств". Приговор еще не вынесен.

"Это сеть закаленных преступников, которые фактически подорвали демократию в Голландии, но также и в Бельгии", - говорит Оливер Хут из Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW ntv. "Микро" - голландский сленговый термин для морокканцев и символизирует различные gangs, которые иногда сотрудничают, а иногда конкурируют. По словам голландского криминолога профессора Cyrille Fijnaut, группы не исключительно морокканские, а "столь же разнообразны, как и национальная футбольная команда Голландии", как он сообщил dpa.

Общей нитью среди конфликтов являются многочисленные разногласия между группами. Согласно оценке Fijnaut, ежегодно "устраняется" от 10 до 20 человек. В голландских СМИ появлялись многочисленные сообщения о ужасах, в том числе о взрывчатке в автомобилях, отрубленной голове возле кальянной и зубном кресле, превращенном в орудие пыток. В 2022 году Микро-мафия якобы планировала похитить тогда 18-летнюю Кронпринцессу Амалию.

Эскалация между Микро-мафией и Кланом

Германские органы безопасности сталкиваются с беспрецедентными вызовами, вызванными жестокими реалиями в Голландии. Полиция Кёльна сообщает о "новом уровне насилия в организованной преступности", которого Германия еще не видела. Общественная прокуратура Кёльна осторожно говорит о споре "между двумя преступными группами". Наркотики на миллионы евро были украдены. Несколько СМИ сообщают, что Микро-мафия пытается запугать арабский клан из Северного Рейна-Вестфалии после того, как 300 килограммов каннабиса пропали с тайного места в Кёльне.

Конфликт достиг своего пика 5 июля. В подвале виллы в Кёльне-Роденкирхен якобы содержались в плену и подвергались пыткам женщина и мужчина. Видео, полученные "Der Spiegel", показывают женщину, привязанную к стулу, с голым, связанным мужчиной с кровоточащей раной на голове, лежащим на полу. Согласно отчету, допрашивающий спрашивает о запасе, скорее всего, наркотическом, прежде чем ударить длинным предметом.

Заложников ранее захватили в Bochum. SEK вмешался, освободил их и арестовал шестерых подозреваемых. "Это было одно из самых сложных операций в последнее время", - заявила полиция. Тем временем загадочная смерть 17-летнего голландца в Солингене в начале июля остается нераскрытой. Он случайно уронил бутылку с жидкостью на тротуар, что привело к взрыву, убившему подростка и ранившему четверых других. Расследователи изучают возможную связь с Микро-мафией, возможно, неудавшуюся запланированную атаку.

Неизвестно, связан ли спор о наркотиках с недавними взрывами в Кёльне. "Мы не можем утверждать, имеет ли это какое-либо отношение к успокоительному составу, который, возможно, вызвал предыдущие взрывы", - сказал старший прокурор Ульрих Бремер "Der Spiegel".

Отрицание легализации марихуаны

Есть споры о связи деятельности немецкой "Микро-мафии" с недавней легализацией марихуаны в Германии. "Нелегальный рынок процветает, теперь он удовлетворяет легальный спрос. Нет легального предложения", - заявил Оливер Хут из Bund Deutscher Kriminalbeamter агентству dpa. "Мы всегда предлагали: идите в Голландию, посмотрите, с кем имеете дело. И если вы думаете, что можете победить их легализацией, то удачи", - сказал он. Однако министр здравоохранения Карл Лаутербах отрицает связь. "Люди смогут удовлетворить свой спрос легально через ассоциацию по выращиванию, им не нужно покупать у 'Микро-клана'", - сказал министр.

По словам правоведа Фихнаута, ухудшение голландской ситуации связано с тем, что голландская полиция не координирует свои действия на национальном уровне. "Нужна межрегиональная рабочая группа - и в Нидерландах такой пока нет", - сказал он. Он рекомендует немецким правоохранительным органам преследовать "Микро-мафию" через Федеральное уголовное полицейское управление - и не медлить. "В любом случае, не стоит следовать голландскому примеру - это не хорошая модель", - сказал он.

Европейский Союз выразил озабоченность растущей насилием в Северном Рейне-Вестфалии, особенно связью организованной преступности с "Микро-мафией". Чиновники ЕС пристально следят за ситуацией, обеспокоенные возможным распространением криминальной деятельности на другие члены ЕС.

В ответ на увеличение агрессии "Микро-мафии" голландские власти усилили сотрудничество со своими европейскими коллегами для борьбы с этой трансграничной угрозой. Это включает в себя обмен разведданными, координацию расследований и проведение совместных операций для пресечения деятельности преступной сети и защиты граждан.

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