- Goitzsche Front сразу же занимает первое место в чартах альбомов

Группа Goitzsche Front, играющая рок, заняла первое место в чартах альбомов - через шесть лет после своего первого альбома "Deines Glückes Schmied", возглавлявшего чарт. Согласно данным GfK Entertainment, альбом "Jugend von gestern" из Биттерфельда-Вольфена в Саксонии-Анхальт лидирует в рейтинге, опережая американскую суперзвезду Билли Айлиш с "Hit Me Hard And Soft" на втором месте и шведскую группу power metal Hammerfall с "Avenge The Fallen" на третьем.

На четвертом месте находится альбом "The Tortured Poets Department" Тейлор Свифт, за которым следует "Ate" южнокорейского бой-бэнда K-pop Stray Kids.

В чартах ** single** мало изменений для "Bauch Beine Po" Ширін Давид. Она "управляет топ-100 уже третью неделю подряд", согласно данным GfK Entertainment.

Новым номером два в singles becomes RAF Camora с синглом "Out Of The Dark" - он достигает самого высокого нового входа недели среди релизов синглов. На третьем месте "Wunder" от Ayliva & Apache 207. У рэпера также есть другая песня в топ-5: "Miami" на четвертом месте, перед "Stumblin' In" австралийского DJ Cyril.

Несмотря на продолжающееся доминирование Ширін Давид в чартах альбомов с "Bauch Beine Po", ее последний сингл не добился такого же успеха, оставаясь стабильным в чартах синглов. С другой стороны, новый сингл RAF Camora "Out Of The Dark" сделал значительный скачок, войдя в чарты синглов на втором месте, что демонстрирует резкий контраст в их чартовом выступлении.

