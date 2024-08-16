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*Глупая, крутая комедия с Мэттом Дэймоном*

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

*Глупая, крутая комедия с Мэттом Дэймоном*

"Режиссер "Идентификации Борна" Даг Лиман представляет свой новый кинематографический провал после провала "Дорожного дома" с Джейком Джилленхолом. На этот раз жертвами глупого сюжета стали Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек.

Рори (Мэтт Дэймон), отчаявшийся отец и бывший солдат, и Кобби (Кейси Аффлек), мелкий преступник, находятся в отчаянном финансовом и социальном положении. Ограбление, нацеленное на мэра Бостона (Рон Перлман), должно решить все их проблемы. Сцена готова для нового звездного криминального комедийного фильма "Зачинщики" - сейчас в потоковом режиме на Apple TV+.

Сперва выступления Дэймона и Аффлека могут побудить зрителя дать этому бардаку шанс, но уже через 15 минут становится ясно, что этот тип истории уже рассказывался и исполнялся лучше дюжину раз. То, что Даг Лиман представляет здесь, - это заурядная комедия о грабеже, без вдохновения и отличий.

За подробным разбором "Зачинщиков" от Ронни Рюша и Акселя Макса послушайте последний эпизод подкаста ntv "Оскары и клубника". Также представлены: документальный фильм "Память - Происхождение Чужого", гоночный фильм "Одна быстрая гонка" и романтическая комедия "Где падает ложь".

Несмотря на все усилия Мэтта Дэймона и Кейси Аффлека, они не могут спасти унылую и предсказуемую историю телевизионной комедии о грабеже "Зачинщики". Несмотря на то, что она продвигается как свежий взгляд, телевизионная программа имеет знакомый сюжет и отсутствие оригинальности, подобно повторяющейся серии на телевидении."

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