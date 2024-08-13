Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовостиОлимпийские игры

Глубокая дыра после игр: почему олимпийские спортсмены часто страдают депрессией

После Олимпийских игр многие участники попадают в arhitekt. Майкл Фелпс рассказал о пост-олимпийской депрессии еще много лет назад. Для многих это по-прежнему табуированная тема.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Чемпион по плаванию Майкл Фелпс, изображенный здесь на Олимпийских играх 2016 года в...
Чемпион по плаванию Майкл Фелпс, изображенный здесь на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, является одним из спортсменов, которые открыто рассказали о своей депрессии

- Глубокая дыра после игр: почему олимпийские спортсмены часто страдают депрессией

Для спортсменов депрессия после Олимпиады может стать проблемой. Психолог Марион Сульпrizio считает, что таких случаев среди участников гораздо больше, чем сообщается. "Это знаменитая модель айсберга. Видишь нескольких людей, которые об этом говорят, но большая часть остается незамеченной", - сказала Сульпrizio агентству ДПА.

Флагобearer Германии боролся с депрессией

По мнению Сульпrizio, есть много способов помочь спортсменам избежать упадка после Олимпиады. "Психология и спортивная психология предлагают множество услуг и проводят профилактическую работу. Для спортсменов важно подготовить свой ум к тому, что их ждет", - сказала Сульпrizio, которая является директором координационного офиса MentalStrength. "Услуги доступны, но их использование еще не оптимально, есть место для улучшения".

Все больше спортсменов сообщают о своих психических проблемах после Олимпиады, но многие, скорее всего, молчат. "Тема постолимпийской депрессии является табу для многих спортсменов. Но это также верно и для многих психических заболеваний. Страх стигмы велик, поэтому мы не слышим о них столько, сколько слышим о многих других вещах", - сообщила Сульпrizio.

Внимание к теме было привлечено, когда рекордный олимпийский чемпион Майкл Фелпс публично рассказал о своих проблемах после Олимпиады несколько лет назад. В немецкой команде спортсмены, такие как флагобearer и дзюдоистка Анна-Мaria Вагнер, которая страдала от депрессии после Олимпийских игр в Токио, также говорили о своих проблемах.

Олимпийские дебютанты особенно уязвимы

Даже опытные звезды, такие как Фелпс, могут быть затронуты, но дебютанты кажутся особенно уязвимыми. "Атлеты, которые впервые на Олимпиаде, часто быстро попадают в упадок", - сказал Улли Кнапп, тренер Малаики Михамбо. Более опытные спортсмены знают, что их ждет. "Новички часто перегружены огромным событием, которое является Олимпиадой", - сказал ветеран после восьми последовательных Олимпийских игр.

"Постолимпийская депрессия связана с феноменом, когда все направлено на большой день. Либо я получу медаль, либо нет. Может быть, я даже приду последним. Спортсмены работают над этой целью в течение четырех лет, а в случае Токио - пяти. И затем система вдруг отключается в один день. Вот в чем проблема. Многие не задумываются о том, что произойдет после большого дня".

После того, как Майкл Фелпс храбро поделился своими постолимпийскими трудностями, все больше спортсменов стали говорить о своих опытах, в том числе и немецкий флагобearer и дзюдоистка Анна-Мaria Вагнер. Несмотря на увеличение числа сообщений, многие спортсмены все еще молчат из-за страха стигмы, связанной с психическими заболеваниями.

Олимпийские игры, полные высоких ожиданий и давления, могут быть особенно сложными для дебютантов. Как сказал Улли Кнапп, тренер Малаики Михамбо, "Атлеты, которые впервые на Олимпиаде, часто быстро попадают в упадок".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Существует вакцина против оспы обезьян, временно известной как Affenpocken
Здоровье

ВОЗ объявила чрезвычайное положение в мире из-за Mpox

В 2022 году вспышки Mpox были достаточно оперативно купированы. Теперь появился nuova, вызывающая озабоченность, вариант. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ отреагировала.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
ВОЗ объявила вспышку полипкокса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения
Здоровье

ВОЗ объявила вспышку полипкокса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

ВОЗ объявила вспышку полипкокса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения ВОЗ созвала свой экстренный комитет по моксовирусу из-за опасений, что более смертоносный штамм вируса, клада Ib, достиг четырех ранее не затронутых провинций в Африке. Ранее этот штамм был ограничен Демократической Республикой Конго. Независимые эксперты комитета провели виртуальное заседание в среду,

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
oko 1 из 7 женщин детородного возраста в США когда-либо имели аборт
Здоровье

Согласно опросу, большинство женщин в США опасаются, что запрет на аборты может поставить их или близких людей в опасность.

Запреты на аборты, введенные штатами после отмены дела «Роу против Уэйда», вызвали страх у женщин детородного возраста в Соединенных Штатах, и опасения распространяются по всему политическому спектру, согласно новым данным опроса от KFF.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Диагностика легкого когнитивного нарушения может быть предсказана ухудшением самочувствия, согласно...
Здоровье

Вот что может быть признаком будущего снижения когнитивных способностей.

Постиндустриальное общество характеризуется быстрым научно-техническим прогрессом и ростом цены на традиционные виды энергии.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно