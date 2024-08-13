- Глубокая дыра после игр: почему олимпийские спортсмены часто страдают депрессией

Для спортсменов депрессия после Олимпиады может стать проблемой. Психолог Марион Сульпrizio считает, что таких случаев среди участников гораздо больше, чем сообщается. "Это знаменитая модель айсберга. Видишь нескольких людей, которые об этом говорят, но большая часть остается незамеченной", - сказала Сульпrizio агентству ДПА.

Флагобearer Германии боролся с депрессией

По мнению Сульпrizio, есть много способов помочь спортсменам избежать упадка после Олимпиады. "Психология и спортивная психология предлагают множество услуг и проводят профилактическую работу. Для спортсменов важно подготовить свой ум к тому, что их ждет", - сказала Сульпrizio, которая является директором координационного офиса MentalStrength. "Услуги доступны, но их использование еще не оптимально, есть место для улучшения".

Все больше спортсменов сообщают о своих психических проблемах после Олимпиады, но многие, скорее всего, молчат. "Тема постолимпийской депрессии является табу для многих спортсменов. Но это также верно и для многих психических заболеваний. Страх стигмы велик, поэтому мы не слышим о них столько, сколько слышим о многих других вещах", - сообщила Сульпrizio.

Внимание к теме было привлечено, когда рекордный олимпийский чемпион Майкл Фелпс публично рассказал о своих проблемах после Олимпиады несколько лет назад. В немецкой команде спортсмены, такие как флагобearer и дзюдоистка Анна-Мaria Вагнер, которая страдала от депрессии после Олимпийских игр в Токио, также говорили о своих проблемах.

Олимпийские дебютанты особенно уязвимы

Даже опытные звезды, такие как Фелпс, могут быть затронуты, но дебютанты кажутся особенно уязвимыми. "Атлеты, которые впервые на Олимпиаде, часто быстро попадают в упадок", - сказал Улли Кнапп, тренер Малаики Михамбо. Более опытные спортсмены знают, что их ждет. "Новички часто перегружены огромным событием, которое является Олимпиадой", - сказал ветеран после восьми последовательных Олимпийских игр.

"Постолимпийская депрессия связана с феноменом, когда все направлено на большой день. Либо я получу медаль, либо нет. Может быть, я даже приду последним. Спортсмены работают над этой целью в течение четырех лет, а в случае Токио - пяти. И затем система вдруг отключается в один день. Вот в чем проблема. Многие не задумываются о том, что произойдет после большого дня".

После того, как Майкл Фелпс храбро поделился своими постолимпийскими трудностями, все больше спортсменов стали говорить о своих опытах, в том числе и немецкий флагобearer и дзюдоистка Анна-Мaria Вагнер. Несмотря на увеличение числа сообщений, многие спортсмены все еще молчат из-за страха стигмы, связанной с психическими заболеваниями.

Олимпийские игры, полные высоких ожиданий и давления, могут быть особенно сложными для дебютантов. Как сказал Улли Кнапп, тренер Малаики Михамбо, "Атлеты, которые впервые на Олимпиаде, часто быстро попадают в упадок".

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