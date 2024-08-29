- *Глобус в вашем распоряжении*

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Актриса Кристина Ричмонд (52), как она сама выражается, испытывает значительное влияние от своего "мужа с детьми" из телесериала, Эда Бегли-младшего (78). "Я даже не могу выразить, что этот человек для меня значит", - заявила Ричмонд в своем подкасте "Люпиновые новости", представляя Беглия-младшего в качестве гостя. "Он фактически меня вырастил. Так что если вам что-то не нравится во мне, вините его. Если вам что-то нравится, то это тоже его заслуга".

Ричмонд играла Сьюзан Бэнди, дочку персонажа Джеффа Бэнди Беглия-младшего, в течение одиннадцати сезонов популярного ситкома (1987-1997). Ричмонд восторженно отзывается о своем телепапе: "Я провела значительную часть своей жизни с этим человеком, и он замечательный актер. Он замечательный человек".

Во время беседы с Беглием-младшим, лауреат премии "Эмми" вспоминала о его поддержке, когда в реальной жизни у ее матери диагностировали рак. Даже сейчас они общаются по телефону в течение длительного времени.

Глубокое восхищение Ричмонд своим телепапой очевидно в ее подкасте, где она упоминает: "Без Эда Беглия-младшего, большая часть того, кем я являюсь как актриса, могла бы быть совсем другой". Кроме того, она часто делится историями о их близких отношениях, заявляя: "Телевидение может и свело нас вместе, но это наши общие моменты вне экрана, которые действительно скрепили нашу связь".

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