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Федеральные земли ГерманииНовостиФранция

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Второй дивизион футбольной команды Фортуна Дюссельдорф подписала три свежих игрока прямо перед дедлайном трансферов. Фортуна берет в аренду голландского игрока сборной U21 Мирона ван Бредероде из клуба AZ Алкмаар. Согласно объявлению Дюссельдорфа, у них есть опция сделать сделку постоянной.

Вперед, Фортуна также приветствует опорного полузащитника Джованни Хаага из французского второго дивизиона Родез АФ. Подробности его перехода не были раскрыты, но неофициально сообщается, что сумма составила миллион евро. Клуб не раскрыл детали срока его контракта.

Наконец, Фортуна добавила в свой состав правого защитника сборной Исландии Вальгеира Лунддала Фридрикссона. 22-летний игрок присоединяется из шведского клуба высшего дивизиона БК Хакен, который не прошел в плей-офф Конференции против 1. FC Хайденхайм. Фортуна не раскрыла сумму трансфера или срок контракта.

Приобретение игроков Фортуной Дюссельдорф не ограничивается европейскими границами, так как они также подписали опорного полузащитника Джованни Хаага из французского второго дивизиона Родез АФ. Несмотря на то, что подробности не были предоставлены, сообщается, что Родез получил сумму в один миллион евро за переход Хаага.

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