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Федеральные земли ГерманииНовостиЛидер партии

Главные цифры отрицают потенциальных председателей от AfD в парламенте.

В ближайшие недели будет избран новый президент ландтага Саксонии. Лидер ХДС Воigt убежден, что эту должность не займет ни один политик из AfD. Между тем, глава BSW Каrollbackdorf Wolf занимает свою позицию.

 and  Melissa Williams
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Лидер хДС Тюрингии Марио Войт с трудом представляет себе председателя парламента, входящего в...
Лидер хДС Тюрингии Марио Войт с трудом представляет себе председателя парламента, входящего в партию AfD.

- Главные цифры отрицают потенциальных председателей от AfD в парламенте.

После выборов в ландтаг Тюрингии лидеры ХДС, СВ, Левых и СДПГ заявили, что не будут устанавливать кандидата от АФД на пост президента ландтага.

На встрече в Эрфурте лидер ХДС Марио Войт заявил, что президент ландтага охраняет демократию, и эту роль не должен занимать тот, кто находится под наблюдением конституционной защиты. По мнению Войта, это вопрос здравого смысла. Вопрос будет обсуждаться в их фракции, и Войт ожидает единогласного согласия.

СВ хочет обсудить вопрос на своем семинаре

АФД стала ведущей силой на выборах в ландтаг Тюрингии, что дает ей право предложить кандидата на пост президента ландтага в соответствии с парламентскими правилами. В случае если кандидат от АФД проиграет выборы, могут быть предложены альтернативные кандидатуры, согласно правовой оценке администрации ландтага. Стоит отметить, что АФД в Тюрингии считается крайне правой и находится под наблюдением конституционной защиты.

Председатель СВ Катарина Вольф подчеркнула необходимость немедленного рассмотрения этого вопроса. Фракция и земельный исполнительный совет уже провели обсуждения, но решение еще не принято. Однако Вольф утверждает, что, учитывая статус АФД как крайне правой партии, ей не следует доверять пост президента ландтага. Семинар СВ, запланированный на следующую неделю, будет посвящен дальнейшему изучению этого вопроса без видимого решения.

Майер: АФД противостоит Основному закону

Лидер СДПГ Георг Майер занял четкую позицию: СДПГ откажется поддерживать кандидата от АФД на пост президента или заместителя президента ландтага. "АФД — националистическая партия. Она прямо противостоит нашему Основному закону — статье 1, гарантирующей достоинство человека", — сказал Майер.

Также партия "Левые" отвергает избрание кандидата от АФД на пост президента. Совместный председатель "Левых" в Тюрингии Кристиан Шафт заявил: "Ядро демократии — ландтаг Тюрингии — должно оставаться под руководством демократических сил, гарантируя демократическое руководство через президента ландтага". АФД пытается обмануть парламент ради абсурдных целей.

В свете сложившейся ситуации председатель СВ Катарина Вольф считает, что АФД, будучи классифицированной как крайне правая, не должна доверять пост президента ландтага. После обсуждения в своей фракции и земельном исполнительном совете СВ планирует продолжить обсуждение этого вопроса на своем семинаре на следующей неделе.

Учитывая четкую позицию лидера СДПГ Георга Майера, который заявил, что АФД противостоит Основному закону, маловероятно, что какой-либо другой лидер партии поддержит кандидата от АФД на пост президента ландтага.

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