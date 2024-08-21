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Главный вратарь Нойер бросает сборную.

Важный сдвиг в стратегиях контроля границ Германии

 and  Grigoriy Williams
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Главный вратарь Нойер бросает сборную.

Чемпион последнего чемпионата мира вешает бутсы на гвоздь - Маннуэль Нойер прощается с немецкой футбольной сборной после 15 лет в роли основного голкипера, проведя 124 матча. Этот значительный перелом в немецком вратарском искусстве, последовавший через десять лет после триумфа на чемпионате мира 2014 года, был объявлен 38-летним Нойером с грустью, но решимостью в среду.

"После тщательных размышлений с семьей и друзьями я принял решение завершить свою карьеру в национальной команде", - сказал Нойер. Для тех, кто близко к нему, это решение не было легким: "Я в отличной физической форме, и меня бы потянуло на чемпионат мира 2026 года. Тем не менее, я считаю, что сейчас идеальное время, чтобы сделать этот шаг и полностью посвятить себя мюнхенской "Баварии" в будущем". Он сообщил об этом тренеру Юлиану Нагельсманну с доверием и уважением во время их беседы.

В марте 1991 года пятилетний Маннуэль Нойер, чье будущее как легендарного голкипера еще не было очевидным, посетил тренировку "Шальке 04". Родившийся в Гелзенкирхене-Буэ у полицейского, спортивная карьера Нойера начала формироваться в 2000 году, когда он присоединился к футбольной элите школы Бергер Фельд, расположенной всего в нескольких шагах от стадиона "Шальке".

Как перспективный талант, он играл за вторую команду, и в сезоне 2005/06 стал третьим голкипером "FC Шальке". Его карьера взлетела после первого появления в Бундеслиге 19 августа 2006 года против "Алемании Аахен", когда он заменил травмированного Франка Роста, завоевав место основного голкипера.

Он быстро продемонстрировал выдающиеся выступления в Лиге чемпионов и за команду в национальной сборной с 2009 года. Особенно примечательно, что он сыграл на чемпионате мира 2010 года после травмы Рене Адлера, став звездой в воздухе, переломной фигурой на линии и мастером с ногами.

В 2011 году он присоединился к "Баварии Мюнхен", вызвав недовольство tanto фанатов "Шальке", как и мюнхенских. Фанаты "Шальке" прозвали его предателем, а мюнхенские фанаты встречали его плакатами "Нет Нойеру". Однако их неприязнь скоро сменилась восхищением после того, как они увидели его фантастические сейвы. Нойер революционизировал вратарское искусство, введя его в современную эпоху, и его лучшим моментом стал чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Его выступление там было революционным. Да, он по-прежнему защищал ворота, но также предвидел, инициировал и пресекал опасные ситуации смелыми выбегами в середину поля. Несомненно, Нойер ни разу не играл на чемпионате мира так же эффективно, как он - "воспоминание, которое останется с нами навсегда", как он сам выразился.

Какая карьера! Что могло бы произойти, если бы Нойера не преследовали травмы? Среди его неудач были переломы пятой пястной кости и серьезная лыжная авария в 2022 году, которая выбила его из строя почти на год. "Я не просто отдыхал в хижине, потягивая абрикосовый шнапс и спускаясь по склонам", - later отразил он. "Это была тренировка - восстановление tanto тела, как и разума. Я проделывал этот путь бесчисленное количество раз". В тот роковой раз он упал и сломал голень.

Даже по этой причине возник вопрос, к чему еще подвергает свой изношенный организм топ-атлет. Нойер дал свой ответ - пришло время уйти. Его последний турнирный матч состоится на Евро в четвертьфинале против Испании 5 июля, и он наверняка получит теплый прием от ДФБ. Его контракт с "Баварией Мюнхен" истекает в 2025 году.

Для национальной команды его уход знаменует поворотный момент. Теперь finally получит свой шанс надежный заместитель Нойера, Марк-Андре тер Штеген, который в течение десяти лет был основным голкипером "Барселоны", но так и не закрепился на позиции безоговорочного первого номера в Германии. "Он другой world-class голкипер, ждущий своего шанса", - сказал спортивный директор ДФБ Руди Вöller, "мы не имеем возражений".

В свете своей приверженности "Баварии Мюнхен" Маннуэль Нойер объявил о своем решении уйти из немецкой национальной сборной, выразив желание сосредоточиться на своих клубных обязанностях с грустью, но решимостью. Этот новый этап в немецком вратарском искусстве, инициированный уходом Нойера, предоставляет возможность его надежному заместителю Марку-Андре тер Штегену взять бразды правления.

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