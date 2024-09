Главный тренер "Лас-Вегас Рейдерс" предлагает посоветовать Туа Таговайо уйти в отставку после последнего инцидента с сотрясением мозга.

Прошлую четвер, во время поражения 31-10 от Буффало Биллс, Таговолоа был вынужден покинуть поле в третьей четверти после столкновения голов при попытке сделать тачдаун, которое спровоцировал сэйфти Биллс Дамар Хэмилл.

На стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс, 26-летний Таговолоа остался лежать на поле без движения, и к нему подбежали медицинские работники "Дельфинов". В конце концов, Таговолоа ушел с поля самостоятельно, передав шлем резервному квотербеку Скайлеру Томпсону.

Вскоре после этого главный тренер Рейдерс Джош Пайрс посоветовал Таговолоа уйти из футбола.

"Я бы посоветовал ему повесить бутсы на гвоздь, это не стоит того", - сказал Пайрс журналистам в пятницу. "Это не стоит того, чтобы играть - я никогда не видел ничего подобного тому, что произошло с ним три раза подряд. Это пугающе. Вы можете увидеть тревогу на лицах игроков на поле, и все спешат помочь Тау".

Ранее в сезоне 2022 года Таговолоа перенес несколько сотрясений мозга. В 2023 году он признался, что considers considering abandoning football for a while due to these lingering neurological issues.

"Я просто считаю, что когда-нибудь он проживет дольше, чем его футбольная карьера", - продолжил Пайрс. "Заботьтесь о своей семье".

Главный тренер Майами Долфинс Майк МакДэниел подчеркнул важность здоровья Таговолоа после инцидента.

"Самое главное, что он выздоравливает каждый день", - сказал МакДэниел на видеоконференции с журналистами в пятницу. "Лучший способ, которым я могу внести свой вклад в это, - это не пытаться спекулировать на футбольных последствиях".

МакДэниел быстро отмахнулся от вопросов о возможном уходе Таговолоа на пенсию.

"Размышлять над этим было бы крайне нетактично с моей стороны", - ответил МакДэниел. "Вы же обсуждаете его карьеру, не так ли? Это его карьера".

"Тау - центральная фигура в этой ситуации", - повторил МакДэниел позже. "Его мысли, чувства и амбиции относительно своей жизни и карьеры, в сочетании с мнением нейрофизиологов, являются решающими в принятии этих решений".

Журналист CNN Джейкоб Лев внес вклад в освещение событий.

Несмотря на опасения за его здоровье, Таговолоа выразил свою любовь к спорту и желание продолжать играть, ссылаясь на его полезность и волнение.

В настоящее время НФЛ проводит расследование инцидентов, связанных с сотрясениями мозга Таговолоа, чтобы гарантировать безопасность всех игроков на будущих спортивных мероприятиях.

