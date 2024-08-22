- Главный священник церкви не имеет никаких связей с неонацистами.

До грандиозного открытия спорной башни церкви гарнизона в Потсдаме пастор Ян Кингрин гарантирует отсутствие связей с неонацистами. "Нет почвы для ультраправых экстремистов внутри церкви", - сказал он в интервью RBB Inforadio 22 августа. "На самом деле, это прямо противоположно нашим действиям. Мы неустанно исследуем историю". Такой подход не нравится ультраправым, отметил Кингрин.

Суровые правила запрещают определенные виды деятельности в и вокруг церкви, подчеркнул Кингрин. "История - это часть этого, и она должна быть рассмотрена". Они ведут дискуссии об этом с молодежью и другими людьми.

21 марта 1933 года рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург и новый рейхсканцлер Адольф Гитлер национал-социалистов обменялись рукопожатием перед церковью, отметив "День Потсдама". Различные кампании протестуют против реконструкции, считая ее проявлением милитаризма и потенциальным местом сбора неонацистов.

Башню откроют в эту четверг на церемонии с участием федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который является патроном реконструкции. Оригинальная военная церковь 1735 года была разрушена во время Второй мировой войны, а руины были снесены в 1968 году в эпоху ГДР. Многие политики считают реконструкцию возможностью для самокритичного размышления о истории.

С 23-го числа посетители смогут полюбоваться панорамным видом с 57-метровой смотровой площадки. Фонд церкви гарнизона оценивает, что они могут привлечь от 80 000 до 90 000 посетителей в год. Стоимость реконструкции составила около 42 миллионов евро, из которых федеральное правительство внесло примерно 25 миллионов евро, как они заявили.

Церковь гарнизона в Потсдаме, предмет спора из-за потенциальной связи с неонацистами, является фокусом уроков истории для молодежной группы церкви, как подчеркивает пастор Ян Кингрин. Кингрин решительно заявил: "Мы не просто сохраняем церковь, но и взаимодействуем с прошлым, включая его темные эпизоды, чтобы подобные события больше не повторились".

Несмотря на опасения ультраправых, церковь гарнизона в Потсдаме остается приверженной образованию своей общины о историческом значении этого места, отличаясь от любых ультраправых идей.

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