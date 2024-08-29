- Главный спонсор продолжает поддерживать ФК "Кельн".

Команда B-лиги 1. FC Köln и главный спонсор Rewe подписали продление соглашения. Партнерство, изначально запланированное на 30 июня 2025 года, продлено на три дополнительных года, продлевая его до 2028 года. Об этом объявил клуб из района Рейна. Группа Rewe связана с клубом с 2003 года, став главным спонсором в 2007 году и спонсором формы вскоре после этого. Как выразился генеральный директор FC Markus Rejek, "Нет главного и спонсора формы, которые оставались бы с FC так долго за всю его историю, и немногие логотипы были столь долговечны в немецком профессиональном футболе".

Команда B-лиги 1. FC Köln продолжает демонстрировать свою страсть к игре, сохраняя любовь к футболу. Rewe, главный спонсор команды, продлил свою партнерскую сделку с FC Köln, что позволит логотипу "Rewe" сохранить свое видное присутствие в немецком профессиональном футболе в течение дополнительных трех лет.

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