- Главная привлекательность песчаной кервы заключается в рыболовстве.

В центре внимания на Бамбергском Сандкерве – главное событие: классическое Фишерштехен на Регнице. На этом традиционном мероприятии участники пытаются устоять на ногах, чтобы не упасть в реку. В воскресенье днем ожидается большое скопление зрителей на берегу реки, чтобы посмотреть на шоу.

Согласно традиции, Фишерштехен можно проследить до 15-го века. Участники по очереди стоят в своих лодках, пытаясь столкнуть друг друга в воду длинными шестами.

Сандкерва началась в прошлый четверг – как и обычно на франконской Керве. На самом деле, Сандкерва – не народный праздник, а церковное празднование. Оно посвящено освящению церкви Святой Елизаветы в районе Санд. В 1951 году Гражданский союз 4-го района запустил Сандкерву как церковное мероприятие общины. С течением времени это мероприятие стало популярным далеко за пределами Бамберга. Празднования продолжаются до понедельника, заполняя узкие улочки старого города весельем и давая возможность заглянуть в старую рыбацкую четверть, Малый Венеция.

Правила Фишерштехена изменились с течением времени, и было решено добавить: временной лимит для каждого раунда, чтобы обеспечить справедливость и азарт. Чтобы еще больше оживить зрелище, в лодки будут добавлены дополнительные плавучие платформы и музыканты во время ежегодного соревнования.

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