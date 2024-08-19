- Главная причина смерти: сердечные заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания и инсульты остаются главными причинами смертности в Германии. Около одной трети (33,9%) всех смертей приходится на сердечные приступы, инсульты или связанные с ними состояния, согласно Федеральному статистическому управлению в Висбадене. Рак ответственен за более чем одну пятую (22,4%) смертей.

Оба этих фактора, ведущих к летальному исходу, показали снижение по сравнению с предыдущим годом: на 2,7% меньше людей умерли от сердечных заболеваний, и на 0,5% меньше - от рака.

Понижение общего уровня смертности

Впервые с 2016 года общий уровень смертности также снизился: с 1,070,000 умерших в 2022 году до 1,030,000 человек в 2023 году, что составляет снижение на 3,6%. Более половины умерших женщин и почти треть умерших мужчин были в возрасте 85 лет и старше.

Больше людей умерли от гриппа или пневмонии: число случаев увеличилось на 13,1% до почти 20 900, после увеличения на 30% в предыдущем году.

Во время эпидемии COVID-19 показатели в этой области значительно снизились - благодаря также мерам предосторожности, которые препятствовали дальнейшему заражению. В 2023 году доля гриппа и пневмонии во всех причинах смерти достигла уровня около 2,0%, что сопоставимо с уровнем до пандемии, пояснило Федеральное управление.

Существенное снижение смертности от COVID-19

COVID-19 все еще указан как основная причина смерти в 25 768 случаях в прошлом году, что составляет 2,5% всех случаев и снижение на 50,8% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году 49 400 человек умерли от несчастных случаев или отравлений, при этом около 20 800 смертей произошли в результате падений.

10 300 человек покончили с собой, при этом число случаев увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. По данным Федерального управления, это увеличение в основном связано с увеличением суицидов среди женщин (на 8%), в то время как число среди мужчин слегка снизилось (на 0,3%). Суициды составляют примерно такой же процент всех причин смерти, как и в предыдущие годы, около 1,0%.

Еще одним поводом для беспокойства является тот факт, что число суицидов в 2023 году несколько увеличилось, при этом женщины страдают в большей степени.

Чтобы предоставить дополнительный контекст статистике, стоит отметить, что 'Кроме того:' в отчете подчеркивает другой значительный фактор смертности.

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