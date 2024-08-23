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Главная баварская директива для Компани: "Обеспечь победу в каждом матче"

 and  Katherine Bradley
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Винсент Компани берет на себя роль менеджера на бровке
Винсент Компани берет на себя роль менеджера на бровке

- Главная баварская директива для Компани: "Обеспечь победу в каждом матче"

Маннuel Нойер, теперь бывший международный игрок, выходит на более маленькое футбольное поле для своей первой игры как клубный игрок. С немецким рекордсменом по количеству игр в воротах, старт сезона в Бундеслиге в воскресенье (15:30/DAZN) на поле ВФЛ Волфсбург знаменует начало нового, необычного распорядка. Его выступления теперь будут ограничены ношением клубной формы после ухода из сборной Германии.

Несмотря на третье место в Бундеслиге, вылет во втором раунде Кубка Германии и трудный полуфинальный вылет в Лиге чемпионов, Бавария, в том числе Нойер, настроена на укрепление своего национального положения под руководством относительно неопытного тренера Винсента Компани.

Нойер сказал: "Мы стремимся к чемпионскому сезону".

"Мы сталкиваемся с новой задачей. Мы начинаем все сначала. Мы знаем успехи, которых мы добились с Баварией в прошлом году. Так что желание сыграть другой, чемпионский сезон очень велико", - сказал Нойер. "Вот где мы находимся".

Игра на арене Volkswagen Arena символизирует дебют Компани как тренера в Бундеслиге, делая его третьим бельгийским тренером в лиге после Эрика Геретса (Кайзерслаутерн, Волфсбург) и Марка Вильмотса (Шальке). Компани должен доказать, что он лучшее решение после безуспешного поиска преемника Тухеля.

Новый тренер в Мюнхене, проверенные стратегии у соперников

Компани хвалят за привносимую им свежую энергию. 38-летний тренер видит свою роль как 24/7-комитет. То, что лучшие команды прошлого сезона, такие как чемпионы Байер Леверкузен, вице-чемпионы ВФБ Штутгарт и четвертые RB Лейпциг, начинают новую гонку за титул с проверенными тренерами, не смущает Мюнхен.

"Новый тренер, новый ввод, новый эффект" - был ответ спортивного директора Макса Эберла. "У нас есть тренерский штаб, который привносит свежую энергию в раздевалку. Мы это чувствуем", - сказал Эберл, который имеет решающее слово в выборе тренера и перестройке состава. Эберл ждет конкретных результатов.

Эберл держит высокие ожидания, очень высокие - даже для Компани. "У нас сильная атакующая команда. Мы хотим выиграть каждый матч. И если мы выиграем каждый матч, математика проста", - сказал Эберл после последней игры чемпионата против Grasshopper Club Zurich. Атаковать везде, выигрывать все - это план на сезон, который завершится финалом Лиги чемпионов в Мюнхене.

"Сильная атакующая команда" с Палиньей и Олисе

Команда, усиленная высококлассными новичками Жоао Палиньей и Майклом Олисе из Премьер-лиги, должна быстро адаптироваться к стилю игры Компани. Энергетичный, агрессивный, активный и психологически выносливый - это основные слова Компани на лето, олицетворяющие его высокоскоростной прессинговый футбол. Не только ветеран Нойер заинтересован в начале. "У нас открытые уши, и мы готовы выполнять то, что требует от нас тренер", - сказал капитан.

Травмы новичка Хироки Ито, вернувшегося Йосипа Станишича и Лероя Сане (реабилитационные тренировки), а также отсутствие Сане классифицированы Эберлом как "инциденты". "Ребята вернутся относительно быстро". Эберл оптимистичен по поводу состава, который был намеренно немного расширен, в частности, в середине поля и за форвардом Гарри Кэйном, где есть жесткая, но желанная конкуренция.

Специальная задача Компани: стабилизация обороны

Бывший топ-оборонец Компани должен укрепить защиту вокруг Даяота Упамекано и Минджа Кима, которые склонны к ошибкам. "Уже похоже на футбол, даже активность, как мы хотим защищаться вперед", - заметил Эберл после подготовки. Нойер с нетерпением ждет дебюта Компани и его первых недель как бывшего национального игрока: "После шести, семи игр, знаете ли, все встает на свои места".

Несмотря на предыдущие достижения Нойера с Германией, его внимание теперь переключается на Баварию. С тренером Компани во главе Нойер мотивирован помочь команде добиться чемпионского успеха, сказав: "Мы стремимся к чемпионскому сезону".

Приход тренера Компани в Мюнхен и игроки, подобные Жоао Палинье и Майклу Олисе, должны принести новую энергию и стратегические изменения в стиль игры Баварии, с акцентом на высокоскоростной прессинговый футбол.

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