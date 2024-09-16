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Глава Unicredit высоко оценивает преимущества приобретения Commerzbank.

 and  Yaroslav Smith
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Глава Unicredit высоко оценивает преимущества приобретения Commerzbank.

Unicredit неожиданно вошла в сферу влияния Commerzbank. Теперь CEO Unicredit из Италии добивается полной покупки второго по величине частного банка Германии. Одновременно он предъявляет условия. Оrcel стремится воспрепятствовать слиянию, как сообщает Verdi.

Итальянский гигант Unicredit требует выкупа второго по величине частного банка Германии после проникновения в Commerzbank. Одновременно CEO Unicredit Оrcel предъявляет условия. Он хочет, чтобы Commerzbank повысила прибыльность и указал на потенциальные сбережения в случае слияния. Commerzbank подтвердила контакты с Unicredit, но больше ничего не сказала. Правительство Германии, критикуемое за оставление Commerzbank, теперь стремится оценить ситуацию. Слияние обоих банков, как предложил Оrcel "Handelsblatt", могло бы выгодно сказаться на всех заинтересованных сторонах и создать сильного конкурента на рынке немецкого банкинга. "Частные клиенты могли бы получить лучшую поддержку, а немецкий сектор малого и среднего бизнеса получить финансирование и всестороннюю международную помощь", - заявил Оrcel. Две институции имеют минимальные перекрытия, заявил Оrcel, и таким образом мог бы быть создан банк, дополняющий друг друга географически и имеющий сбалансированную смесь частных и корпоративных дел. Особенно высокие сбережения возможны в центральных функциях. Unicredit имеет сильное присутствие в Германии со времен приобретения HypoVereinsbank в 2005 году. "Важно, чтобы Commerzbank укрепил свой баланс, вырос и стал более прибыльным", - дальнейшие требования Оrcel.

Профсоюз Verdi боится увольнений после поглощения

"Текущее руководство добилось значительного прогресса в этом отношении, но, на мой взгляд, можно было бы сделать еще больше", - заявил Оrcel. Дочерняя компания HVB Unicredit имеет удвоенную капитальную отдачу по сравнению с Commerzbank, а ее коэффициент расходов на доход на 20 процентных пунктов ниже, чем у франкфуртской компании. Unicredit воспользовалась возможностью, предоставленной постепенным отказом правительства от доли в Commerzbank, и вошла в DAX-компанию в больших масштабах. Итальянцы приобрели 4,5-процентную долю у федерального правительства и также купили акции на рынке, таким образом, удерживая 9-процентную долю.

Федеральное правительство спасло Commerzbank от банкротства миллиардами во время финансового кризиса и по-прежнему удерживает 12-процентную долю акций, которую планирует постепенно продать. Слияние с Unicredit создаст европейского банковского гиганта с рыночной капитализацией около 79 миллиардов евро. Профсоюз Verdi боится увольнений и хочет предотвратить поглощение банка. Он требует, чтобы федеральное правительство прекратило продажу дополнительных акций Commerzbank. CEO Commerzbank Manfred Knof не комментировал возможное поглощение. "Был контакт", - заявил он на полях мероприятия в Берлине. "Мы убеждены в нашем плане". Если кто-то представит альтернативный план, мы его рассмотрим в интересах инвесторов, клиентов и сотрудников, подчеркнул Кноф. Теперь важно реализовать наш план, подчеркнул он.

После проникновения Unicredit возникли критические замечания в отношении стратегии немецкого правительства, которое, казалось, было застигнуто врасплох итальянским шагом.

Спикер министра финансов Кристиана Линднера заявил, что федеральное правительство теперь оценит ситуацию. В первую очередь ответственность за рассмотрение потенциальных акционеров лежит на руководстве Commerzbank, подчеркнул спикер. В рамках процесса продажи федеральных акций Commerzbank обычно контактируют с инвесторами во время процесса продажи. В рамках этого процесса инвестиционный банк, назначенный финансовым агентством, обратился к инвесторам, в том числе к Unicredit, для оценки рыночной среды в день транзакции.

Слияние Unicredit могло бы потенциально повысить прибыльность и обеспечить значительные сбережения для обоих банков, по словам Оrcel. В результате профсоюз Verdi выражает опасения по поводу потенциальных увольнений в результате слияния.

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