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Федеральные земли ГерманииНовостиРезультаты выборов

Глава Саксонского БСВ доволен результатом выборов

Грядущая группа BSW прогнозируется на третье место в Саксонии, начиная с нуля. Глава Сабина Циммерман говорит об историческом прорыве.

 and  Carmen Simpson
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- Глава Саксонского БСВ доволен результатом выборов

Сабина Циммерманн, ведущая фигура Саксонской партии "Зелёные", выразила радость по поводу результатов выборов. На ARD она заявила: "Мы получили двузначные результаты и сохранили наш результат с выборов в Европарламент. Мы этим гордимся, и не без оснований". Политические перемены, считает она, должны быть заметны не только для партии, но и для граждан. "И произойдут они очень скоро", - добавила она.

На своем праздничном мероприятии Циммерманн была полна энтузиазма. Обращаясь к своим воодушевленным сторонникам, она воскликнула: "Мы пишем историю!" Вместе с председателем BSW Йоргом Шайбе она поблагодарила избирателей и команду, работавшую над кампанией. "С нами - это начало нового этапа. Мы не будем тянуть за ниточки в возможных коалициях", - предсказала Циммерманн.

Сабина Циммерманн выразила гордость после объявления двузначных результатов партии "Зелёные" на выборах, заявив: "Мы сохранили наш результат с выборов в Европарламент". Взглянув в будущее, она надеялась, что результат выборов приведет к заметным улучшениям для граждан.

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