Глава отдела обороны Boeing, Тед Колберт, уходит в отставку.

Корпорация Boeing объявила, что Тед Колберт, возглавлявший Boeing Defense, Space & Security (BDS), покинет свой пост. Временно его заменит Стив Паркер, пока не будет найден постоянный преемник. Об этом в пятницу объявил CEO Boeing Келли Ортберг, добавив, что Паркер сразу же приступит к управлению операцией BDS.

Ортберг высоко оценил 15-летний стаж работы Колберта в компании Boeing, отметив его вклад в поддержку клиентов, сотрудников и сообществ, особенно в период восстановления доверия клиентов и поддержания высоких стандартов.

Boeing сейчас столкнулся с финансовыми трудностями, объявив о сокращениях из-за забастовки более 32 000 своих работников. Это часть усилий по экономии наличных денег.

В последнем квартале подразделение Defense, Space & Security Boeing сообщило о убытке в размере $913 млн, что больше, чем $527 млн убытка в том же периоде прошлого года. Общий убыток за 2023 год составил $1,8 млрд, что меньше, чем в 2022 году. Однако tanto второй квартальный убыток, как и годовой убыток 2023 года превысили убытки подразделения коммерческих авиационных систем Boeing в соответствующие периоды.

Акции Boeing по итогам торгов в пятницу снизились примерно на 1%, что составляет общее снижение примерно на 41% за год.

(Подготовлено Уткаршем Шетти в Бангалоре; отредактировано Шоунаком Дасгуптой)

Финансовые трудности Boeing могут повлиять на его бизнес-операции, поскольку подразделение Defense, Space & Security сообщило о значительном убытке в последнем квартале. Принимая во внимание финансовые трудности Boeing, назначение временного лидера для BDS может быть стратегическим шагом для упрощения бизнес-операций и сокращения затрат.

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