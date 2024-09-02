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Глава ХДС объявил о прекращении сотрудничества с левыми.

После выборов в ландрате, ХДС необходимо искать новых союзников по коалиции. Однако в одном конкретном случае им следует придерживаться своей прежней позиции, советует ландсхопман Баден-Вюртемберга Манфред Хёгель.

 and  Anthony Ross
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Для председателя ХДС земли Баден-Вюртемберг Маннеля Хагеля сохраняется различимое разделение между...
Для председателя ХДС земли Баден-Вюртемберг Маннеля Хагеля сохраняется различимое разделение между его партией и СИМ (архивированная версия Unsupported URL)}

- Глава ХДС объявил о прекращении сотрудничества с левыми.

Несмотря на ожидаемые сложные переговоры о коалиции после выборов на Востоке, председатель партии ХДС в Баден-Вюртемберге Манфред Хёгель остается непреклонным в отношении позиции своей партии по отношению к Левым. "Для нас после выборов все останется так же, как и было: никакого сотрудничества с АФД или Левыми", - заявил Хёгель агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Однако он обещает не вмешиваться в дела тех, кто находится у власти в Саксонии и Тюрингии. "Так же, как мы не принимаем советы от посторонних в Баден-Вюртемберге, мы не будем давать советы или делать замечания сейчас", - добавил он. В Тюрингии ХДС может dépender от голосов Левых для образования правительства, согласно результатам выборов.

Хёгель менее определенно высказывается об альянсе с Сахрой Wagenknecht, который был бы необходим для образования правительства ХДС без участия АФД в Саксонии и Тюрингии. "Левые не являются идеальными партнерами для христианских демократов", - пояснил он. Однако речь не идет о мечтах, а о создании стабильного правительства для этих земель. Альянс все еще окутан тайной, поэтому необходимо прояснить и оценить в Саксонии и Тюрингии, может ли быть заложена надежная основа доверия.

Сложные процессы формирования правительства ожидают Тюрингию и Саксонию после выборов в воскресенье. В соответствии с решением федеральной партии ХДС не может сотрудничать ни с АФД, ни с Левыми. Однако Левые освобождены от этого запрета.

ХДС стремится занять пост министра-президента в обеих землях. В Саксонии христианские демократы, возглавляемые министром-президентом Михаилом Креtschmer, стали самой сильной силой. В Тюрингии АФД, возглавляемый Бьорном Höcke, лидирует, но не имеет потенциального партнера по коалиции.

Председатель ХДС в Тюрингии Марио Voigt initially отказался подтвердить, будет ли правительство, возглавляемое им, терпимо относиться к Левым. В Саксонии коалиция ХДС, Левых и СДПГ имела бы большинство.

Комиссия, следуя Регламенту, может потребовать принятия актов применения для уточнения своих правил. Несмотря на позицию Хёгеля против сотрудничества с Левыми и АФД, ХДС в Тюрингии может обратиться за поддержкой к Левым для образования правительства, что потребует принятия таких актов.

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