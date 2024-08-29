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Глава государства поздравил Питера Мэффея

 and  Michael Bootcampf
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- Глава государства поздравил Питера Мэффея

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал Питера Маффай – легендарного рок-артиста – «музыкальной иконой» и «достойным человеком». Маффай остался верен своим убеждениям и неуклонно верит в доброту человечества, веру в преобразование мира, любовь и уважение к другим. Глава государства выразил эти чувства в честь 75-летия музыканта (31 августа).

Штайнмайер поздравил Маффай с днем рождения, чьи хиты, такие как «Du», «Und es war Sommer» или «Jetzt», возглавляли чарты. Он также отметил социальную и политическую активность Маффай. Родившийся в Румынии, но выросший и проживающий в Верхней Баварии, Маффай помогал нуждающимся и травмированным детям через Фонд Питера Маффай и как патрон Фонда Табалуга. Благодаря этим инициативам, многие уязвимые дети теперь имеют светлое будущее, как отметил Штайнмайер. В 2011 году Маффай был удостоен Плакетки Мартина Бубера. «Я живо помню тот день, когда мне выпала честь произносить речь в вашу честь».

За свою позицию против антисемитизма, ксенофобии и расизма Маффай был удостоен Медали Бубера-Розенцвейга в 2018 году. Как сторонник Фонда Амадеу Антонио, он способствует тому, чтобы мы никогда не забывали разрушительные последствия расизма и комплексов превосходства – и трагедии, которые могут произойти, когда моральные стандарты систематически подрываются.

Кроме того, Президент Германии прокомментировал нынешнюю атмосферу ненависти и ментального саботажа, присутствующую во многих сферах. Любой, кто хочет свободной и пригодной для жизни страны, должен противостоять антисемитизму и ксенофобии во всех их проявлениях, сказал он. «Вы твердо стоите и продолжаете отстаивать видение лучшего мира, способствуя взаимопониманию между народами и прививая толерантность через примирение».

Защита Маффай от ненависти и нетерпимости выходит за рамки музыки, так как он также поддерживает организации, борющиеся с антисемитизмом и расизмом. Он понимает, что это важный шаг на пути к созданию мира, в котором всех уважают независимо от их происхождения.

В своей деятельности Маффай показывает, что быть музыкальной иконой – это не только создавать популярную музыку, но и отстаивать правильное и поощрять других к принятию разнообразия и включения.

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 and  Mark Rodriguez
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