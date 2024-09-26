Глава Facebook Хончо Цукерберг демонстрирует достижения в области будущих очков

В течение некоторого времени мир технологий экспериментировал с очками, которые отображают информацию через прозрачные линзы. Недавно компания Meta, стоящая за Facebook, объявила, что они добились существенного прорыва в этой области.

На своей конференции разработчиков Meta Connect они продемонстрировали прототип таких умных очков, способных отображать цифровой контент через прозрачные линзы. Эти очки могут бросить вызов необходимости смартфонов в различных сценариях, таких как навигация по городу или короткие сообщения. Однако технология еще не достигла массового производства.

Это стало очевидным во время презентации Meta на их конференции разработчиков Meta Connect. CEO Марк Цукерберг ненадолго надел очки, обозначенные как "Орион", но не провел живую демонстрацию. Вместо этого функции были продемонстрированы в видео. Прозрачные AR-очки были мечтой в секторе технологий в течение многих лет, но реализация технологии была сложной.

Согласно сообщениям СМИ, компания Apple также разрабатывает компьютерные очки с прозрачными линзами уже некоторое время. Однако Apple выбрала обходной путь: они captures окружающую среду с помощью камер и проецируют цифровой дисплей на экраны возле глаз. Хотя этот дизайн не такой стильный, как AR-очки, он предлагает лучшее качество цифрового дисплея и более широкий обзор. Apple продает Vision Pro в Европе примерно за 4000 евро.

Конкурент Meta, Snap, уже выпустил вторую версию своих AR-очков под названием Spectacles. Однако у этих очков есть узкая средняя область для отображения цифровых элементов. Snap в настоящее время распространяет эти очки только среди программистов. В отличие от этого, Meta в первую очередь сосредоточена на внутренних тестировании и улучшении "Ориона".

Разгадка кода для повседневных AR-очков сталкивается с несколькими техническими препятствиями. Чипы все еще потребляют много энергии, батареи имеют ограниченное пространство в раме очков, и отображение цифровой информации на более крупных прозрачных линзах сложно. Meta использует карбид кремния вместо стекла или пластика для линз.

Технический босс Meta Эндрю Босворт сказал Bloomberg, что компания работает над поиском альтернативных материалов, чтобы снизить стоимость устройства, и сказал, что потребительский продукт на основе прототипа имеет 90-процентную вероятность выхода.

Meta также представила браслет для жестового управления, который дополняет речевое или движение глаз для будущего использования. Эти очки позволят программному обеспечению AI Meta лучше понимать намерения пользователя в реальных ситуациях, например, во время приготовления пищи или изучения нового города. Очки также могут помочь AI запомнить места парковки.

Новая функция очков с камерами и небольшими динамиками от Meta - это живой перевод, который в настоящее время доступен только на английском, французском, итальянском и испанском языках. Это совместная работа с Luxottica, крупнейшей в мире компанией по производству очков, для предложения очков под брендом Ray-Ban. Очки также могут делать фотографии и видеозаписи, отмеченные светящимся светом на раме. Сенсор гарантирует, что запись не начнется, если свет закрыт.

Компания Google была пионером в области компьютерных очков более десяти лет назад. Устройство, получившее название Google Glass, имело камеру и крошечный дисплей над правым глазом. Однако из-за опасений по поводу конфиденциальности Google отказалась от проекта.

AI от Meta теперь будет общаться с пользователями через речь. Программное обеспечение AI будет интегрировано в приложения Meta, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Однако Meta не будет предоставлять свои продвинутые функции AI в ЕС из-за правовой неопределенности в соответствии с новым Законом о цифровых рынках. Цукерберг оптимистично смотрит в будущее, считая, что решение будет найдено.

Meta планирует выпустить новую модель начального уровня своих VR-очков, предлагая пользователям погружение в цифровой мир. Устройство под названием Quest 3S поступит в продажу с октября по цене около 330 евро. Несмотря на то, что Meta теряет миллиарды долларов через свой VR-отдел, они остаются оптимистичными в отношении более широкого рынка.

Метавселенная, как представляется в Meta, может потенциально revolutionize, как мы взаимодействуем с цифровым контентом, как продемонстрировано их прототипом умных очков, обозначенных как "Орион". Согласно техническому боссу Meta Эндрю Босворту, компания активно исследует альтернативные материалы, чтобы снизить стоимость устройства, увеличивая его шансы стать потребительским продуктом.

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